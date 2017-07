Antwerpse deelt uitnodiging die ze kreeg voor datingprogramma: "Het bericht overvalt me, beschaamt me"

Antwerpen - Karolien Segers, journaliste bij StampMedia, kreeg onlangs een uitnodiging voor het datingprogramma The Undateables voor mensen met een beperking. In een opiniestuk op deredactie.be schrijft ze over haar verontwaardiging. “Ja, ik heb een afwijking en ik ben vrijgezel, maar ik ben mijn afwijking niet.”

The Undateables is een programma van de Nederlandse jongerenzender BNN. In deze realityserie tonen de makers vijftien jongeren met een beperking, fysiek of mentaal, en hun zoektocht naar de liefde. Het programma is intussen aan het vijfde seizoen toe en gaat daarvoor op zoek naar kandidaten.

Onlangs kreeg Karolien Segers via Facebook de vraag of ze geïnteresseerd is om ook deel te nemen. “Het bericht overvalt me, beschaamt me. Ik voel me een potje yoghurt in de snelverkoop. Ja, ik heb een beperking en ik ben vrijgezel. Ik heb me in het leven nooit zo beperkt gevoeld als na het lezen van dit bericht”, schrijft Segers.

“Opmerkelijk dat je eerst de stempel undateable moet krijgen om te bewijzen dat je toch wel een partner kan vinden. Het stoort me dan ook enorm dat ik door een tv-zender undateable verklaard word”.

“Nu lijkt het erop dat mensen met een beperking sukkels zijn”

“BNN is een zender die behoort tot de Nederlandse openbare omroep en net zoals de VRT heeft ze dus de taak om in haar programma’s de samenleving te weerspiegelen in al zijn diversiteit.”

“Diversiteit bereik je niet door een aantal jongeren, die zogenaamd anders zijn, samen te plaatsen in een tv-programma. Diversiteit bereik je door mensen in alle maten en soorten samen te zetten in een reeks. Nu lijkt het erop dat mensen met een beperking sukkels zijn die een interventie van televisie nodig hebben om de liefde te vinden.”

“Ja, ik heb een afwijking, maar ik ben mijn afwijking niet. Ik ben een jonge vrouw, die graag met woorden speelt en die toevallig vrijgezel blijkt te zijn. Mannen mogen zich melden, zolang ze maar geen slechte adem hebben.”