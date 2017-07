Zlatan vecht terug: Zweedse vedette beult zich alweer af in krachthonk

In de kwartfinale van de Europa League tussen Anderlecht en Manchester United hield menig voetbalfan zijn hart vast. Na een onschuldig kopduel met Kara Mbodji kwam Zlatan Ibrahimovic slecht neer. De vrees werd waarheid: de Zweed scheurde zijn kruisbanden. Maar terwijl sommigen vreesden voor het einde van de carrière van de spits, verbaast die alweer tijdens zijn revalidatie. Amper drie maanden na die noodlottige Europa League-avond, beult de Zweed zich af in het krachthonk.

Dat Ibrahimovic een sterke beer is, daar was men het al over eens. Maar wat de Zweed nu toont is alweer indrukwekkend. Hij werkt kei hard aan zijn revalidatie en lijkt dan ook alle regels aanzijn laars te lappen. Normaliter volgt er bij zulke blessures een inactiviteit van meer dan zes maanden, het lijkt er steeds meer op dat Zlatan een nieuwe standaard zal neerzetten.

Power is nothing without control Een bericht gedeeld door IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) op 20 Jul 2017 om 8:35 PDT

Waar hij zijn carrière verder zal zetten, is vooralsnog een vraagteken. Jose Mourinho liet al verstaan dat hij altijd mag terugkeren naar Manchester United. Daar liet de Zweed afgelopen seizoen zien nog steeds een topspits te zijn.