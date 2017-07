Het was goedkoper voor deze kapper om geld te gebruiken als vloer, dan om een nieuwe vloer te kopen: “Er zitten zelfs geheime boodschappen in”

Hij had een budget van iets meer dan duizend euro voor een nieuwe vloer, maar het bleek goedkoper te zijn om een vloer te maken uit duizenden muntstukjes van 1 pence. De werken duurden iets langer dan gepland, maar het kapsalon van Rich Holtham heeft er wel een bezienswaardigheid bij.

“We wilden een nieuwe vloer maar de kosten om dat te regelen lagen hoog, dus we wilden iets ongewoner doen. Daarom keken we naar een paar ideeën online. Het duurde ongeveer om alle muntjes neer te leggen en dan moesten we nog iemand vinden om de gaatjes op te vullen”, vertelt Holtham aan Daily Mail.

“Ik heb zelfs mijn eigen kinderen ingeschakeld om de muntjes te leggen”, vertelt kapper Brett Davies aan de redactie van nieuwsblad.be. “Ik heb ook hun initialen verstopt in de vloer. Daarnaast hebben we ook geheime boodschappen en willekeurige muntjes verstopt waar mensen naar op zoek kunnen.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Brett Davies voor nieuwsblad.be

Het duurde wel iets langer dan verwacht voor de vloer af was, waardoor de opening van de BS4 Barbershop in het Britse Gornal uiteindelijk nog uitgesteld moest worden.

Het is dan ook niet zo makkelijk om een vloer te leggen die bestaat uit muntjes. Je kan ze tenslotte niet in de groothandel gaan kopen in een verpakking van 20 kilogram. “We zijn elke dag met ons eigen geld naar de bank gegaan en daar hebben we honderden muntjes per dag afgehaald. Op het einde hebben we voor 700 Britse pond aan pennies afgehaald. Dat zijn 70.000 muntjes.”

