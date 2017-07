Brusselse Lady Chef lust haar stad niet meer en verhuist

Ze weigerde ex-burgemeester Yvan Mayeur te bedienen uit onvrede met de voetgangerszone. Culinair toptalent Mélanie Englebin ziet in de hoofdstad geen toekomst meer voor haar restaurant en verhuist.

Sinds ze in 2013 haar restaurant Cécila opstartte in het hart van onze hoofdstad, vlak bij de Grote Markt, werkte Mélanie Englebin grotendeels in de luwte. Tot ze vorig jaar plots veel aandacht van de media kreeg omdat ze het had aangedurfd om Yvan Mayeur, toen nog burgemeester van Brussel, niet te bedienen en uit haar restaurant te zetten.

‘Ik gruwde van de manier waarop de voetgangerszone hier tot stand is gekomen’, zegt ze. ‘Op slag verloor ik veertig procent van mijn omzet. Ik heb niets tegen zo’n zone, wel tegen de amateuristische manier waarop ze is ingevoerd. Er werd botweg een aantal straten afgesloten. Mensen waren niet voorbereid en vonden de weg naar mijn restaurant niet meer.’

‘Bovendien werd die zone gauw een oord voor onbetrouwbare lieden die mensen lastigvielen. Ook ik werd ermee geconfronteerd als ik na mijn werk in het restaurant naar huis ging. Daarbovenop kwamen de problemen in de tunnels, waardoor nog meer mensen uit Brussel wegbleven. Het was voor een kleine ¬zelfstandige als ik niet meer leefbaar.’

Nu heeft Englebin beslist om de hoofdstad te verlaten: ‘Ik zou in elk geval ooit een nieuwe plek nodig ¬gehad hebben om mij voort te ¬ontwikkelen, met een grotere keuken en meer comfort voor de klanten. De moeilijkheden in Brussel hebben dat plan gewoon vervroegd. Eind augustus vertrek ik.’

Waar ze naartoe gaat, weet ze nog niet: ‘Ik had een opportuniteit net buiten Brussel, maar dat is afgesprongen. Intussen heb ik mijn zaak verkocht. Ik ben volop aan het zoeken. Liefst in het Brusselse Gewest, of er net buiten. Maar niet meer in de hoofdstad. De naam Cécila blijft bestaan.’