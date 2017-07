Dronken bestuurster botst, pleegt vluchtmisdrijf, keert terug en rijdt dan in op vrouw

Geel - In Geel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 48-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een bizar verkeersongeval.

Foto: BFM

Het begon allemaal met een kop-staartaanrijding op de brug over het Albertkanaal en de E313. Daar werd een wagen met een jong koppel erin achteraan aangereden door een wagen die er vervolgens vandoor ging. Een van de inzittenden, het meisje van het koppel, belde dan maar haar ouders om ter plaatse te komen en hen te helpen.

De ouders arriveerden op de locatie van het ongeval bovenop de brug over het Albertkanaal, maar even later keerde bestuurster van de aanrijdende (en gevluchte) wagen toch terug. Zij verloor op dat moment echter de controle over het stuur en reed de wagen van het koppel zo een tweede keer aan. De moeder van het meisje raakte daarbij geplet tussen de twee voertuigen en liep zware verwondingen op. Zij verkeert in levensgevaar.

De 49-jarige bestuurster van de aanrijdende wagen was volgens de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen zwaar onder invloed van alcohol en werd na de feiten dan ook gearresteerd.