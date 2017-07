GERUCHTEN. AC Milan denkt alweer groots, PSG wil tweede wereldster en is Mbappé weg?

De nieuwe eigenaars willen AC Milan meteen terug naar de top loodsen, zoveel is duidelijk. De Italiaanse grootmacht haalde al bijna een heel nieuw elftal, waaronder enkele grote namen. Maar daar blijft het mogelijk niet bij, want er worden alweer topspelers gelinkt aan de Rossoneri. In Engeland raken de Spurs een floptransfer mogelijk kwijt aan de ploeg die het vorig jaar nog de loef afstak. En Virgil Van Dijk lijkt een transfer te willen forceren.

Koopziek Milan gaat vol voor Bayern-speler...

Landskampioen Juventus houdt maar beter rekening met de rood-zwarte brigade uit San Siro komend seizoen. De club spendeerde al meer dan 200 miljoen aan 10 (!) nieuwe spelers, waaronder Lucas Biglia en Leonardo Bonucci. Bovendien tekende doelman Gianluigi Donnarumma dan toch een contractverlenging. De volgende die de Rossoneri moet komen versterken is Renato Sanches. Bayern Munchen haalde het Portugese toptalent vorig seizoen binnen voor 35 miljoen euro, maar onder Carlo Ancelotti kon hij niet doorbreken.

Foto: AFP

Bayern bevestigde dat Milan interesse heeft, maar een deal was er nog lang niet. Mediaset enTuttosport weten dat de Italianen de hoop nog niet hebben opgegeven. Milan zou bereid zijn om Sanches een jaar te lenen voor acht miljoen euro, met een aankoopoptie van 35 miljoen euro in de overeenkomst. Sportief directeur Massimiliano Mirabelli bevestigde alvast dat Sanches nog steeds een doelwit is, Bayern-coach Ancelotti gaf al lachend aan dat hij van de Portugees een Milan-fan wil maken. Overigens speelden de twee ploegen zaterdag vriendschappelijk tegen elkaar, de Milanezen haalden het vlot met 0-4.

... en hoopt op gegeerde Torino-spits

Naast Sanches zou Milan ook werk willen maken van Andrea Belotti, die afgelopen seizoen 32 doelpunten maakte voor club en land. De 23-jarige spits genoot interesse van Manchester United en Chelsea, maar die haalden ondertussen respectievelijk Romelu Lukaku en Alvaro Morate. Het grootste struikelblok is de clausule van 100 miljoen euro in het contract van de aanvaller. Torino staat zo sterk in de onderhandelingen en is niet van plan zijn goudhaantje zomaar te laten gaan. Volgens Sky Sports bood Milan 53 miljoen euro plus Mbaye Niang en Gabiel Paletta, maar Torino zou daar nog een uitleenbeurt van Manuel Locatelli bij willen.

Belotti (l.) moet heel wat geld kosten. Foto: EPA

Loost Tottenham floptransfer?

Het was één van dé saga’s van vorige transferzomer. Newcastle-speler Moussa Sissoko leek op weg naar Everton. De zaal voor medische tests stond klaar voor de Fransman, maar onderweg kreeg die te horen dat Tottenham het bod van The Toffees wilde evenaren. Sissoko maakte rechtsomkeer en tekende in Noord-Londen. Een moeilijk seizoen later meldt L’Equipe dat Everton zich gemeld heeft bij de Spurs om de Franse middenvelder te huren, die weg mag in Londen.

Van Dijk wil weg

Het is Virgil Van Dijk menens om deze zomer Southampton te verlaten. Coach Mauricio Pellegrino heeft aan de Engelse pers laten weten dat hij de Nederlandse verdediger apart laat trainen, omdat hij “niet 100% betrokken is bij de ploeg”. Van Dijk heeft aan de club laten weten dat hij wil vertrekken, maar The Saints zijn niet happig om hun sterkhouder te verkopen. Liverpool wordt nog steeds genoemd als geïnteresseerde club en volgens The Sun hebben The Reds de voorkeur van de Nederlander.

City lijkt linksback beet te hebben

Foto: Photo News

Manchester City wil komend seizoen opnieuw voor de titel strijden en is dan ook heel actief op de transfermarkt. Het haalde onder meer doelman Ederson, middenvelder Bernardo Silva en rechtsachter Kyle Walker, maar lijkt zijn achterhoede nog te willen versterken. L’Equipe weet dat The Citizens een akkoord hebben met Monaco over de overgang van linksachter Benjamin Mendy, één van de vele revelaties van de Franse kampioen.

Stadsgenoot Manchester United is ook nog niet klaar met shoppen. Ivan Perisic lijkt nog steeds op weg naar Old Trafford, maar The Mancunians willen ook Nemanja Matic wegplukken op Stamford Bridge. Daily Mirror meldt dat Man Utd al een bod deed van 38 miljoen euro, maar Chelsea denkt aan 55 miljoen euro.

PSG wil naast Neymar ook Alexis Sanchez

En of de Parijzenaars steile ambities hebben. Neymar wordt al enkele dagen nadrukkelijk genoemd, maar nu zou ook Alexis Sanchez in beeld zijn. Die lijkt te willen vertrekken bij Arsenal door het gebrek aan Champions League. PSG zou volgens Daily Mirror maar liefst 78 miljoen euro veil hebben voor de Chileen, wat betekent dat het aan twee spelers zo maar eventjes 300 miljoen euro wil spenderen. Neymar heeft namelijk een afkoopclausule van 222 miljoen euro. Sanchez zou in de Franse hoofdstad een loon van 445.000 euro kunnen opstrijken.

Foto: REUTERS

Mbappé naar Bernabeu?

Vertrekt hij of niet? Kylian Mbappé wordt al een hele zomer gelinkt aan de grootste clubs, maar voorlopig is hij nog steeds een speler van de ploeg uit het prinsdom. Maar als we The Sun mogen geloven, heeft Monaco een akkoord over de 18-jarige spits. Real Madrid zou maar liefst 133 miljoen euro betalen, een recordbedrag (tenzij Neymar naar Parijs trekt).