Deze cheerleader (18) leek de ideale schoondochter, tot haar dokter onraad rook

Brooke Skylar Richardson lijkt wel de ideale schoondochter. Een geëngageerde 18-jarige die niet drinkt, niet rookt en niet uitgaat en graag kinderen helpt. Maar door een tip van haar dokter riskeert ze een gevangenisstraf van 5 jaar.

Aanvankelijk leefde heel Ohio mee met Brooke Skylar Richardson. Het voorbeeldige 18-jarige meisje zou voor de eerste keer mama worden, maar haar baby werd dood geboren. Groot verdriet in de gemeenschap, maar dat is snel omgeslagen in ongeloof door een tip van haar dokter.

Die had de politie erop gewezen dat er volgens hem iets niet klopte aan het verhaal. De speurders gingen aan de slag en bevestigden zijn vermoeden: ze vonden vorige week in haar achtertuin het lichaam van de baby. Die is volgens hen niet dood geboren, maar is pas een hele tijd na de geboorte overleden.

Alles lijkt er dan ook op te wijzen dat het Richardson was die haar pasgeboren kind om het leven heeft gebracht. Ze wordt officieel beschuldigd van moord, maar haar advocaat houdt vol dat het verhaal niet klopt. Charles Rittgers houdt vol dat zijn cliënte nooit zoiets zou doen.

“Ze dronk nooit en was geen feester of roker. Ze was gewoon een goed meisje dat kinderen helpt, een goed mens”, zei hij voor de rechtbank. Het meisje had volgens haar advocaat al vele jaren kinderen met een beperking begeleid bij het cheerleaden op een zomerkamp.

Richardson verblijft intussen in de gevangenis van Warren County. Op haar hoofd staat een borgsom van 15.000 dollar. Ze riskeert een celstraf van vijf jaar.