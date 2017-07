Zo verwelkomen de rusthuisbewoners vlak bij het festivalterrein de bonkende beats van Tomorrowland

400.000 mensen uit binnen- en buitenland verwelkomen in je gemeente... Je moet het maar doen. Maar de meeste Bomenaars sluiten dancefestival Tomorrowland in hun hart. Ze zijn er trots op dat een van de populairste festivals ter wereld z’n thuisbasis heeft in Boom. En dat laten ze ook merken.

Honderden inwoners van Boom hebben voor hun raam een Tomorrowland-vlag hangen. “Veel mensen zouden honderden euro’s geven om naar het festival te mogen komen. Maar voor ons is het gewoon in onze achtertuin”, zegt Jeroen, die steevast eind juli een vlag van het festival voor zijn raam hangt. “We mogen trots zijn dat dit in onze gemeente kan.”

De mooiste verwelkoming van Tomorrowland komt echter van Den Beuk. Het woonzorgcentrum ligt in vogelvlucht op nog geen 200 meter van het festivalterrein. De bewoners van Den Beuk kunnen dus ook meegenieten van de bonkende beats van Tomorrowland. En dat vinden ze niet erg. Ze verwelkomen Tomorrowland met open armen, zo blijkt uit de grote banner die aan het woonzorgcentrum werd gehangen: “We zijn ook jong geweest...En zijn het nog! Welkom Tomorrowland!”

Omgekeerd bedankt Tomorrowland Boom ook dat het festival daar al meer dan 10 jaar mag neerstrijken.