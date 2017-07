Mannen, dit lezen jullie beter niet: zoveel kosten de ongedragen kleren van uw vrouw

Je kent het wel: enkele ‘onmisbare’ jurkjes kopen om ze vervolgens maanden ongedragen in de kast te laten hangen. Onderzoek wees nu uit dat de gemiddelde vrouw slechts 40 procent van haar kleding draagt, wat neerkomt op zo’n 2700 € aan ongedragen kleding.

Het online platform On Buy onderzocht het kledinggedrag van vrouwen. Dat we allemaal meer kopen dan we daadwerkelijk dragen, is niet meteen verrassend. Maar het cijfer aan ongedragen kledij dat zich maand na maand opstapelt in de kleerkast of dressing is dat wel: de gemiddelde vrouw draagt slechts 40 procent van haar kleding, wat betekent dat er zo’n 2.700 € aan ongedragen kleding stof ligt te vergaren.

Dat vrouwen te vaak kleding kopen en vaker investeren in kwantiteit dan in kwaliteit is ook de excentrieke ontwerpster Vivienne Westwood niet ontgaan. Midden juni riep de Britse ontwerpster al op om minder kleding te gaan kopen onder de slogan: ‘Koop minder, kies beter’.

“Als je wil opvallen, moet je keuzes durven maken. Minstens vijftig procent van de wereldbevolking heeft nog nooit een oprechte keuze gemaakt in zijn leven. Ze volgen gewoon hun verlangen en consumeren er op los’, zei Westwood.

‘Minder kopen en kiezen voor kwaliteit zorgt ervoor dat ontwerpers betere kleding kunnen maken, en niet enkel geleid voor door commerciële belangen. Het zou beteken dat ontwerpers enkel de kleding maken die ze echt willen, en niet langer hoeven te luisteren naar zakenmannen die hen de les spellen over verkoopcijfers. Een ontwerper wil enkel mooie kleding maken, en die aan een juiste prijs verkopen.’