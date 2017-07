Dit Vlaamse meisje (12) kreeg te horen dat ze “geen overlevingskans had”, maar dat was buiten haar ouders gerekend

Brugge - ”Als je een kans het om het meest kostbare in je leven te redden, moet je die grijpen.” Stefanie Rotsaert en Samuël Vanhille uit Assebroek doen er dan ook alles aan om hun dochter Maithili (12) de peperdure behandelingen te geven die ze nodig heeft om te overleven.

Op 11 augustus 2016 werd een hersenstamtumor ontdekt bij Maithili. De bijzonder zeldzame tumor - DIPG - komt elk jaar slechts bij twee of drie kinderen voor. Operatief verwijderen is geen optie, want alle levensnoodzakelijke zenuwen staan ermee in contact. “De prognose die de behandelende artsen ons gegeven hebben is slecht”, aldus de ouders. “Men gaf ons nog 3 tot maximum 9 maanden, waarvan de laatste periode constante aftakeling”

Via enkele therapieën werd de tumor stabiel gehouden, maar de jongste maanden is hij langzaam beginnen te groeien. “Door de groei van de tumor zal die beginnen duwen op zenuwen die levensbelangrijk zijn waardoor ze zal verlamd geraken, problemen zal krijgen met slikken en ademhalen met de dood tot gevolg.”

In België is er geen behandeling die kan helpen, maar de ouders vonden wel andere mogelijkheden. “Wereldwijd wordt op enkele plaatsen onderzoek gedaan en ze zitten dicht bij een juiste behandeling. Zo zijn we in het Mexicaanse Monterrey terechtgekomen, waar men al 24 jaar onderzoek doet naar dit type tumoren bij kinderen. Hier combineert men immuuntherapie en chemotherapie en wordt die intra-arterieel toegediend.”

Een hoopgevende behandeling, maar de ziekteverzekering dekt de kosten niet voor therapie in het buitenland. “We staan er alleen voor. Alle medische kosten dienen door onszelf gedragen te worden. We hebben het hier over bedragen van om en bij de 25.000 euro per behandeling en Maithili heeft elke 3 weken een behandeling nodig. Hoeveel behandelingen ze nodig heeft, zal afhangen van hoe de tumor reageert op de chemo die toegediend wordt.”

Een eerste behandeling op 4 juli was alvast positief voor Maithili. “Ze zei dat ze meer kracht had in haar rechterhand en been en ook het praten gaat vlotter”, schrijven de ouders op de website die ze opgericht hebben om geld in te zamelen voor de behandeling van hun dochter. “Hoewel wij beiden een vast inkomen hebben zijn die behandelingen te zwaar om dragen en niet haalbaar voor ons. Daarom zijn we begonnen met fundraising. Als je weet als ouder dat er een kans is om het meest kostbare in je leven te redden, moet je die grijpen. We hopen dat jullie er ook zo over denken en ons hierbij kunnen helpen.”

Bekijk hier de website, waar je kan bijdragen aan de behandeling van het meisje.