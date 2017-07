AC Milan vernedert Bayern München in vriendschappelijk duel

Het Italiaanse AC Milan heeft zaterdag met 0-4 gewonnen van de Duitse landskampioen Bayern München in een vriendschappelijke wedstrijd op Chinese bodem. Bij de rust stond het al 0-3 in het voordeel van de Milanezen.

Het was Franck Kessié, een van de nieuwe aanwinsten, die na veertien minuten de score opende tegen de Duitse recordkampioen. Nog voor de rust deed ook youngster Patrick Cutrone ruimschoots zijn duit in het zakje met twee doelpunten in de 25e en 43e minuut. In de tweede helft werd het nog pijnlijker voor Bayern toen Hakan Calhanoglu vijf minuten voor tijd zijn eerste doelpunt in Milanese loondienst kon scoren met een raak schot.

Vorig seizoen eindigde AC Milan op een teleurstellende zesde plaats in de Serie A, maar onder impuls van de rijke Chinese eigenaars werd de ploeg deze zomermercato gevoelig versterkt. Zo maakten onder andere Leonardo Bonucci (Juventus), Hakan Calhanoglu (Leverkusen), André Silva (Porto), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) en voormalig Anderlecht-speler Lucas Biglia (Lazio Rome) deze zomer al de overstap naar de zevenvoudige Champions League-winnaar.