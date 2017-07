Jaimie (21) toont zijn ongelofelijke transformatie: van bloedmooie vrouw naar deze jongeman

In twee jaar tijd is de Amerikaanse Jaimie Wilson enorm veranderd. Althans aan de buitenkant. Nu is hij een knappe, gespierde jongeman van 21 jaar. Maar toen hij negentien was, was hij nog een vrouw.

Jaimie had al heel zijn leven het gevoel dat hij in een verkeerd lichaam zat. “Het is niet omdat je er op een bepaalde manier uitziet, dat je je ook zo voelt. De buitenkant weerspiegelt niet altijd de binnenkant”, klinkt het bij de 21-jarige. Daarom besloot hij op 19-jarige leeftijd uit de kast te komen en outte zich als transgender. Het proces begon met het knippen van zijn lange haren en werd gevolgd door vele operaties en hormonenkuren.

Zijn hele weg is te volgen op Instagram waar hij af en toe foto’s post van vroeger en video’s waarin hij zingt. Toen hij nog een vrouw was, trad hij vaak op als countryzangeres samen met zijn moeder. Die carrière wil hij nu opnieuw leven inblazen.

Alhoewel hij gesteund wordt door de holebigemeenschap, vrienden, maar ook onbekenden (hij heeft zo’n 315.000 volgers op Instagram), heeft hij toch een groot offer moeten maken. Zo wil zijn familie niks meer met Jaimie te maken hebben.