Jongen (13) verkracht zusje (4) en geeft haar snoep om te zwijgen

Een 13-jarige jongen heeft zijn halfzusje van 4 meermaals misbruikt en haar vervolgens snoepjes gegeven zodat ze zou zwijgen. Hij staat nu terecht voor de jeugdrechter, nadat het meisje de feiten alsnog verteld heeft aan haar moeder.

Tussen januari en augustus 2016 zou de jongen het meisje seksueel aangerand hebben. Dat kwam aan het licht toen het toen de moeder haar 4-jarige dochter in bad deed. “Ze zei plots: mama, ik wil je iets vertellen. Normaal kondigt ze dingen nooit zo aan”, vertelde haar moeder met tranen in de ogen in de jeugdrechtbank, waar de jongen terechtstaat. “Ze vond het belangrijk om me dat te vertellen. Ze zei dat het gebeurd was toen ze verstoppertje speelden, dat ze het niet leuk vond en het niet meer wilde.”

Toen ze haar dochter die avond in bed deed, knuffelden ze elkaar. “Ik zei haar dat ze een heel moedig meisje was omdat ze het me durfde vertellen.” De moeder gaf ook bewijs: ze toonde hoe haar dochter haar getoond waar ze met een pop misbruikt was. Dat had het meisje een week na de eerste bekentenis gedaan.

Toen vertelde ze haar moeder ook wat haar halfbroer haar aangeboden had om te zwijgen. “Ze zei me dat hij haar snoep aanbood om niets te zeggen. Ze vond het niet leuk, maar de Skittles die ze kreeg vond ze wel leuk. Ik zei haar dat er niets mis was met van snoep houden. Maar hij had dat niet mogen doen. Ze was duidelijk gedegouteerd. Ze vroeg me om hem niets te zeggen, want ze had hem beloofd om niets te zeggen.” Toen ze aan het opbiechten was wat er gebeurd was, zei ze dat het duizend keer gebeurd was. “Maar ze beseft niet hoeveel duizend is. Maar het betekent wel zeker dat het niet bij één keer gebleven is.”

De moeder bracht eerst de vader van de jongen, een halfbroer die om de paar weken langskwam, op de hoogte. Daarna bracht ze ook de politie op de hoogte.

De jongen, die intussen 13 jaar is maar 12 was toen het gebeurde, ontkent de twee beschuldigingen van verkrachtingen en seksuele aanrakingen. De rechtszaak wordt verdergezet op 16 augustus.