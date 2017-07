West Ham laat doelman Darren Randolph naar Middlesbrough gaan

De Ier Darren Randolph maakt de overstap van West Ham United naar Middlesbrough. Dat maakten beide clubs zaterdag bekend op de clubwebsite. Middlesbrough betaalt 5 miljoen pond (5,6 miljoen euro) aan West Ham voor de diensten van de 30-jarige doelman. Randolph ondertekende een contract voor vier seizoenen bij Middlesbrough.

“Darren is een zeer goede doelman en ik wou niet dat hij vertrok”, aldus West Ham-coach Slaven Bilic. “Helaas kon ik hem niet garanderen dat hij regelmatig in actie zou komen bij het eerste elftal en met het oog op het WK in Rusland van volgend jaar, verkoos hij om in te gaan op het aanbod van Middlesbrough.” West Ham trok deze week nog Joe Hart, de nationale doelman van Engeland, aan op huurbasis van Manchester City. Randolph speelde twee seizoenen voor The Hammers en kwam daarin tot officiële 42 wedstrijden.

Middlesbrough speelde vorig seizoen voor het eerst sinds 2009 opnieuw in de Premier League, maar zag dat verblijf beperkt tot amper één seizoen door op de negentiende en voorlaatste plaats te eindigen.