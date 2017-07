Thorgan Hazard en Michy Batshuayi tonen vroege vorm met prachtige doelpunten

Rode Duivels Thorgan Hazard en Michy Batshuayi blijken al vroeg in het seizoen de juiste vorm te pakken te hebben. Hazard scoorde met een geweldig afstandsschot tegen Nice. Batshuayi was beslissend tegen Arsenal met twee doelpunten en een assist.

Thorgan Hazard kwam woensdag met zijn Duitse club Borussia Mönchengladbach in actie tegen het Franse OGC Nice. Hazard schoot Gladbach op voorsprong met een geweldig afstandsschot. Na de wissel van Hazard slikten de Duitsers echter nog twee doelpunten, waardoor Nice de wedstrijd met 1-2 won.

Die Highlights aus dem Testspiel gegen @ogcnice haben wir natürlich auch noch für euch https://t.co/NIL06mqCaX #BMGamTegernsee — Borussia (@borussia) 21 juli 2017

Michy Batshuayi kwam met Chelsea aan de aftrap in een oefenwedstrijd tegen Arsenal in de Chinese hoofdstad Peking. De Rode Duivel besliste de wedstrijd met twee doelpunten en een assist. Batshuayi zette eerst Willian op weg naar het openingsdoelpunt. Twee minuten later scoorde hij met zijn mindere linkervoet na een mooie actie . Nog eens vier minuten later trapte hij de bal alweer staalhard in doel vanop de rand van de zestien op aangeven van Marcos Alonso. Chelsea won de wedstrijd vlot met 0-3. Batshuayi toonde zich op Twitter erg tevreden met zijn prestatie en meende dat zijn statistieken op het bekende voetbalspel FIFA nu wel wat verhoogd mogen worden.

Ook Chelsea-coach Antonio Conte reageerde tevreden op de prestatie van Batshuayi. “Hij werkt hard en hij wordt steeds beter. We willen elke speler beter maken en Batshuayi is een speler met een groot potentieel”, zei de Italiaan na de wedstrijd.

Conte on Batshuayi: 'He is working very well & improving. [We] want to improve every player and he is a young player with great potential.' — Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 juli 2017

Nog op Aziatisch grondgebied vond de Premier League Asia Trophy plaats. Crystal Palace won de wedstrijd om de derde plaats met 0-2 van West Bromwich Albion. Voormalig Anderlecht-speler Luka Milivojevic opende de score met een knappe vrije trap in de twaalfde minuut en Bakary Sako zette op slag van rust (43.) de eindscore op het bord. Nacer Chadli speelde 74 minuten mee bij West Brom, Christian Benteke werd bij Crystal Palace een minuut later naar de kant gehaald.

De finale van de Premier League Asia Trophy werd gespeeld tussen Liverpool en Leicester City. Bij Liverpool stond Divock Origi in de basis. Leicester kwam op voorsprong via Islam Slimani (12.), maar nieuwe aanwinst Mohamed Salah (20.) en Philippe Coutinho (44.) zetten nog voor de rust orde op zaken. Origi bleef na de rust in de kleedkamers, Simon Mignolet bleef de volledige wedstrijd op de bank.