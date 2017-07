Dit is het kleinste podium van Tomorrowland (maar de ambiance is er niet minder om)

Meer dan 15 podia op Tomorrowland, maar de meeste ambiance was er misschien wel bij de allerkleinste dj-tafel die er te vinden was op het festivalterrein, vlak onder de brug van Arne Quinze. Een draaitafel op een bakfiets, een aantal kleine luidsprekers en wat hiphopbeats en hits uit de jaren '80 en '90. Meer was er niet nodig om de voorbije dagen voor een feestje vanjewelste te zorgen. Dat de bakfiets vlakbij de wc's staat, daar malen de festivalgangers duidelijk niet om.