ANALYSE. Stop het gepalaver: Froome is de verdiende winnaar

Geen verrassing in Marseille. Chris Froome rijdt straks als winnaar over de streep op de Champs Elysées. Daar zijn eindeloos veel bedenkingen bij te maken. Dat hij dit jaar weinig overschot had. Dat hij zelfs geen ritzege heeft behaald. En veel panache straalde er ook al niet af. Maar zelfs al is dat allemaal waar, wat maakt het uit? Froome is wel de verdiende winnaar van deze Tour.