OEFENMATCHEN. Oostende houdt Franse eersteklasser in bedwang, Mechelen en Lokeren winnen

KV Oostende maakt zich op voor zijn Europese match donderdag tegen Marseille. KVO oefende tegen het Franse Lille en strandde op 0-0, mede dankzij een sterke Proto. Voor de Europa League-match moet trainer Yves Vanderhaeghe nog enkele knopen doorhakken om de Oostendse counters misschien iets scherper te krijgen.

KV Oostende speelde twee oefenmatchen op één dag, met mixed teams. De eerste op KV Kortrijk liep niet zoals verhoopt: 3-0 verlies. Er werd nochtans een sterke ploeg met Dutoit, Lombaerts, Vandendriessche, Cyriac, Canesin, Conté, El Ghanassy Jonckheere,..tussen de lijnen gebracht. Hadden zij liever de galamatch tegen Lille gespeeld in de late namiddag?

Want van het elftal dat trainer Yves Vanderhaeghe daar tussen de lijnen bracht zullen er in principe zeven of acht zijn die donderdag ook zullen beginnen tegen Marseille. Tegen de Noord-Fransen - die bijna met hun sterkste elftal aantraden - probeerde KVO wel combinatievoetbal te brengen, maar regelmatig zaten er nog te veel slordigheden in het spel. Donderdag in Le Vélodrome zullen de counters scherper moeten zijn als KVO Europees wil verrassen. Nu knalde Musona de beste Oostendse kans op de keeper.

In defensief opzicht moesten de thuisploeg vooral geconcentreerd blijven voor het spel tussen de lijnen. Lille brak er af en toe door, maar de sterke Silvio Proto was met goeie reflexen bij de les. De verdediging lijkt al voor drie vierde vast te liggen. Alleen Lombaerts - die ook terugkeert na een kleine blessure - lijkt nog in balans te liggen met Zarko Tomasevic. De Iraanse rechtsback Rezaian speelde gisteren verrassend als rechtsbuiten, maar claimde geen basisplaats.

In het aanvallende compartiment zijn er nog grotere vraagtekens. Topaankoop Richairo Zivkovic - die in deze voorbereiding evenzeer eventjes geblesseerd was - lijkt nog geen vaste waarde voor de spits. Hij mocht gisteren in het laatste half uur invallen, maar de lange dribbelaar vond de goal nog niet ondanks zijn vinnigheid. Eigenlijk is Joseph Akpala de enige overgebleven power-/ targetspits. Big Jo kan een tweede jeugd beleven als hij weer secuurder gaat voetballen, maar misschien is de beste optie donderdag tegen Marseille wel Knowledge Musona diep in de punt zetten om zo de sterke Franse beren te bekampen met snel bewegingsvoetbal. Strateeg Frank Berrier en later ook invaller (en nieuwkomer) Banda toonden dat ze daarbij kunnen helpen en dan kan ook El Ghanassy vanop de flank zijn rol spelen.

Ook tegen Lille drukte Oostende met een lichtvoetige aanval meer zijn stempel. Niet dat dat tot superveel kansen leidde, maar er was veel meer een constante dreiging met Musona op de loer.

Musona valt uit

Er zijn dus nog een viertal belangrijke knopen die Vanderhaeghe moet doorhakken voor donderdag. Achteraan gaat het over Lombaerts-Tomasevic, vooraan over de diepe spits, op de flank lijkt Vandendriessche ook over te nemen van Rezaian en dan is er nog het geval Jali of Jonckheere? Andile Jali oogt alleszins een pak scherper dan vorig jaar en laat zich gretig in het spel betrekken, maar zoekt nog zijn precisie. In het slot van de match was er wel nog een negatief punt toen Musona met een blessure naar de kant moest.

Oostende 0 - 0 Lille

Oostende: Proto, Capon, Rozehnal, Tomasevic, Milic, Siani, Jali, Berrier (60’ Banda), Musona (85’ D’Haese), Akpala (60’ Zivkovic), Rezaian

KVM wint laatste oefenpot van Union

Op het veld van Heist boekte KV Mechelen zonet hun tweede oefenzege in twee dagen. Gisteren haalde Malinwa het van Moeskroen met 3-1. Vandaag werd Union geklopt met 1-0. Croizet tekende voor rust voor het enige doelpunt.

Tegen Moeskroen startte Yannick Ferrera met - wat leek op - zijn typeploeg. Tegen Union was het aan de anderen om zich te tonen. Onder de vele jongeren bij KV ook een bekende naam: Lucas Verhaeghe (zoon van Bart) speelde de eerste helft als rechtsback. El Messaoudi maakte zijn eerste minuten na zijn blessure. Yohan Croizet was de enige die speler die voor de tweede dag op rij mocht starten en toonde zich ook als de meest bedrijvige KV-speler. Net na het halfuur scoorde de Fransman na een individuele actie.

Union dwong de meeste kansen af maar slaagde er niet in om Swolfs te kloppen. Fixelles was het dichtst bij de gelijkmaker maar trof de lat. Ook na de rust bleven de Brusselaars het gevaarlijkst maar verder dan een afgekeurd doelpunt van Peyre en een gemiste reuzenkind van Ferber kwam Union niet. KV wint zo zijn laatste oefenmatch van deze voorbereiding en kan zich vanaf nu volledig focussen op de competitieopener tegen Standard volgende week zondag.

KV Mechelen: Swolfs - Verhaeghe (46’ Rits), De Bie (65’ Van Hoorenbeeck), Smolders, Cobbaut - Zeroual, El Messaoudi (72’ Wilms), Jubitana (72’ Van Keilegom), Ninis (60’ Kawaya)- Croizet (60’ De Loose), Bande.

Union SG: Saussez - Peyre, Martens, Perdichizzi, Kis - Morren (71’ Mboko), Massengo - Tabekou, Da Silva (63’ Luvumbonzinga), Fixelles (46’ Houdret) - Ferber (82’ Bangoura).

Doelpunten: 31’ Croizet 1-0

Lokeren verslaat Roeselare

Kristinsson kiest voor een 4-4-2 opstelling maar moet nog enkele personeelsknopen doorhakken. Söder of Miric naast De Sutter in de spits. De Ridder of Kehli links op het middenveld. Persoons ligt dan weer in balans met Terki en Skulason moet de concurrentie van Mpati vrezen. Een alweer sterke Hupperts opende al vroeg de score met een lage schuiver in de benedenhoek. Overmeire viel voor de rust uit met een lichte verrekking in de dij na een sprintduel.

Miric verdubbelde de score. In een soms bitsig duel werd bezoeker Borry terecht uitgesloten met tweemaal geel. Borry schoffelde in de eerste helft Kehli onderuit en gaf in de tweede helft De Sutter een elleboogstoot. De numerieke meerderheid leverde geen doelpunten meer op voor Lokeren. Straetman trof nog de paal.

Doelpunten: 9’ Hupperts 1-0, 48’ Miric 2-0

Lokeren: Verhulst, Marzo, Maric, Rassoul, Mpati (46’ Skulason), Hupperts (61’ Slagveer), Overmeire (36’ Persoons), Terki (72’ Straetman), Kehli (46’ De Ridder), Söder (46’ Miric), De Sutter.