West Ham United blijft actief op de transfermarkt en haalt nu ook Marko Arnautovic binnen

West Ham United heeft zaterdag de komst van Marko Arnautovic bevestigd op de clubwebsite. De Oostenrijkse flankaanvaller komt over van reeksgenoot Stoke City. West Ham legt volgens Stoke 22 miljoen euro op tafel voor de 28-jarige Arnautovic, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 27,6 miljoen euro. Nooit eerder betaalde de Londense club meer voor een speler.

Het filmpje dat de komst van Arnautovic aankondigt.

“Het voelt speciaal om een West Ham-speler te zijn”, verklaarde Arnautovic. “Iedereen weet dat West Ham een grote club is met een rijke geschiedenis. Ik ben blij dat ik daar nu deel van mag uitmaken. Ik kan niet wachten om van start te gaan.”

Arnautovic kende zijn doorbraak bij het Nederlandse FC Twente op 19-jarige leeftijd. Dankzij een wervelend seizoen versierde hij een transfer naar het Italiaanse Inter Milaan, waar hij echter niet door wist te breken. Daarna speelde hij drie seizoenen in de Bundesliga Werder Bremen, om daarna de overstap te maken naar Stoke City.

De Oostenrijker ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij The Hammers. Het is voor West Ham de derde aanwinst deze zomer na de komst van Pablo Zabaleta (Manchester City) en Joe Hart (Manchester City, op huurbasis). Ook de transfer van Javier “Chicarito” Hernandez van Bayer Leverkusen is zo goed als rond. De Mexicaanse spits moet enkel nog medisch gekeurd worden. The Hammerszouden ook nog Arsenal-middenvelder Jack Wilshere willen.