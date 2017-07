Deze dossiers liggen nog op tafel bij de regering

De regeringsonderhandelingen zaten gisteravond compleet vast. De weigering van Open VLD om zelfs maar te praten over een effectentaks werd niet echt in dank afgenomen door de andere partijen. Die vragen de liberalen om een alternatief voorstel.

De regeringstop kwam gisteravond kort bijeen in kasteel Hertoginnedal om samen met premier Charles Michel (MR) tot de conclusie te komen dat een landing nog lang niet in zicht is. Vandaag voert de premier een reeks aparte gesprekken met zijn vicepremiers, om naar oplossingen te zoeken voor alle hete hangijzers. Maar in de bijeenkomst van gisteren bleek nog een waslijst problemen op te lossen. Wat ligt op tafel?

De effectentaks

De weigering van vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) om te praten over een effectentaks ligt blijkbaar moeilijk bij de andere partijen. Het gaat namelijk om een voorstel van premier Charles Michel himself om tot een deblokkering te komen. Van in het begin van deze regering heeft CD&V geëist dat er een meerwaardebelasting kwam, maar tegelijk ook gesteld dat ook andere manieren om tot een meer rechtvaardig belastingstelsel te komen voor haar aanvaardbaar waren.

Premier Michel heeft dit nu proberen op te lossen door voor te stellen om op effectenrekeningen waarop bijvoorbeeld meer dan 200.000 euro staat, een taks te heffen. Bij CD&V riep dat gemengde gevoelens op: de schrik was groot dat dit maar een mager beestje zou zijn, net als de afgevoerde speculatietaks. Maar nog voor het debat kon beginnen, werd het voorstel van de premier al afgeschoten door vicepremier De Croo. Die noemt het een platte vermogensbelasting die de modale Belgen zou treffen en vooral ook het pensioensparen. Bij andere partijen roepen zijn uitspraken vraagtekens op. De opbrengst van het pensioensparen zou namelijk volledig buiten schot blijven, terwijl ook de vraag rijst welke modale Belg 200.000 euro aan effecten heeft.

De vennootschapsbelasting

Het principe van een verlaging van de vennootschapsbelasting lijkt stilaan bij iedereen aanvaard, zeker omdat die gefaseerd zou verlopen. CD&V blijft er evenwel bij dat daar een stap richting meer rechtvaardige fiscaliteit aan gekoppeld moet worden.

De begroting

Foto: BELGA

Een begrotingsevenwicht halen in 2019 is al van de baan. De regering gelooft bovendien in budgettaire meevallers doordat de economie aantrekt. Daardoor zou het genoeg zijn als voor volgend jaar een klein miljard aan besparingen gevonden wordt. In theorie althans. Want tegelijk liggen enkele geplande sociaal-economische hervormingen op tafel die de factuur weer kunnen doen oplopen. Zo wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een bezoek aan de psycholoog terugbetalen, terwijl pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) het deeltijds pensioen wil invoeren.

Arco

Ook het spook van Arco blijft rond de onderhandelingstafel hangen. Premier Charles Michel heeft bij vorige onderhandelingen een oplossing hierover beloofd, en CD&V houdt hem daaraan. Maar de moeilijkheid is blijkbaar dat de christendemocraten weigeren om daar opnieuw een prijs voor te betalen. Dat is al eerder gebeurd, vinden ze. In elk geval ziet het ernaar uit dat een deel van de opbrengst van de verkoop van Belfiusaandelen naar de Arco-coöperanten zal gaan, maar wat en hoe blijft ook al onduidelijk.