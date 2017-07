Koning Filip (57) bezoekt Tomorrowland, toont in een video zijn talent als kitesurfer, en praat openhartig over de leerproblemen in zijn studententijd. Of hoe Filip meer een “mensenkoning” wil worden en daarbij vooral de jeugd hoopt te verleiden.

“Make some noise for the king of the Belgians”, klonk het over het festivalterrein van Tomorrowland. Laat je horen voor de koning der Belgen. Duizenden danceliefhebbers, opgezweept door de ...