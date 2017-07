De Block helpt oude dokters uit de nood

Maggie De Block (Open VLD) lanceert na de zomer nieuwe software om oudere dokters uit de nood te helpen. Vanaf 2018 moeten ook zij verplicht elektronisch medicatie voorschrijven. Maar de bestaande software is voor sommigen te complex. De minister van Volksgezondheid grijpt nu in zodat ook dokters op leeftijd patiënten kunnen blijven behandelen.

“Ik ben een huisarts van 68 jaar, maar had graag nog enkele jaartjes gewerkt. Het medische gedeelte van het werk beheers ik nog perfect. Maar de IT-toepassingen, die vanaf 2018 verplicht worden, krijg ik niet meer onder de knie. Als dat verplicht is, moet ik mijn praktijk stoppen.”

Het is maar een van de vele ongeruste reacties die artsenverenigingen en minister van Volksgezondheid Maggie De Block de afgelopen maanden binnenkregen. Oorzaak van die ongerustheid is de verplichting voor artsen om vanaf 2018 alleen nog elektronisch geneesmiddelen voor te schrijven. Vanaf dan krijgen patiënten geen papiertje meer mee voor bij de apotheker. Dokters laden hun voorschrift op in the cloud, apothekers hebben genoeg aan de e-id van patiënten om alle informatie te raadplegen.

‘Redmiddel’

Elektronische voorschriften worden in principe aangemaakt vanuit het elektronisch medisch dossier, maar niet alle zorgverleners hebben daar toegang toe. De bestaande software is voor sommigen ook te duur omdat ze maar zelden medicatie voorschrijven. Voor artsen op leeftijd die worstelen met computers en ICT is de bestaande software dan weer te complex. “Zij kunnen straks gebruikmaken van PARIS, een gratis en eenvoudig programma”, zegt De Block. “Inloggen met een e-id volstaat.”

Niet alleen oudere artsen hebben baat bij de nieuwe software, benadrukt De Block. Hij is ook een ‘redmiddel’ voor specialisten tijdens consultaties in het ziekenhuis, en voor tandartsen en vroedvrouwen. Ook tijdens huisbezoeken komt PARIS van pas. In eerste instantie werkt de software, beschikbaar vanaf oktober, alleen op desktops en laptops. Later zal elektronisch voorschrijven ook kunnen vanop tablets en smartphones.

Gekrabbel

De nieuwe software zorgt ervoor dat meer artsen volgend jaar aan de nieuwe verplichting kunnen voldoen. Elektronische voorschriften hebben een aantal belangrijke voordelen. Zo vermijden ze misverstanden als apothekers het ‘gekrabbel’ van dokters niet goed kunnen lezen. “Dokters krijgen bij het aanmaken ook een overzicht van alle medicatie die is voorgeschreven, maar nog niet afgehaald. Verouderde voorschriften kunnen ze annuleren.” En ten slotte: fraude plegen, door voorschriften te kopiëren en verschillende keren aan te bieden, wordt onmogelijk.