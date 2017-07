Zo beoordeelde videoref Bellon de discutabele fases uit de Supercup tussen Anderlecht en Zulte Waregem

Kris Bellon fungeerde als ‘Video Assistant Referee” tijdens de Supercup tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Bellon sprak over een geslaagde test. De videoref en zijn team herbekeken en evalueerden alle cruciale situaties

In eerste instantie bekeek de videoscheidsrechter de doelpunten. “We hadden bijzondere aandacht voor het tweede doelpunt, van Hanni. We hebben de scheidsrechter meteen gemeld dat we moesten herbekijken of doelman Bostyn zijn hand op de bal had. Indien dat zo was, moest het doelpunt afgekeurd worden. Dat bleek echter niet het geval. Hanni was een fractie sneller op de bal.”

Ook buitenspelgevallen, overtredingen en gele kaarten verdienden de aandacht van de videoref. “Vooral met de laatste gele kaart (van Leya Iseka, nvdr) hebben we opnieuw bekeken, omdat er mogelijk een zwaardere sanctie moest komen. Dat bleek bij nader inzien niet nodig.”