De legende van Pelé en plezier maken: in het spoor van de Belgische kampioen naar het knotsgek toernooi van Neymar

De Braziliaanse superster Neymar heeft een eigen minivoetbaltoernooi in Brazilië, en daar nam dit jaar ook een Belgische delegatie aan deel. De Neymar Five is geen gewoon vijf-tegen-vijf toernooi, maar heeft zijn eigen opvallende spelregels. Zo is er geen doelman, en verliest de ploeg die een doelpunt incasseert telkens een mannetje. Over de hele wereld werd uitgemaakt welke ploegen hun land mochten vertegenwoordigen op de Neymar Five, zo ook in België. Wij volgden de Belgische kampioen tot in Brazilië, waar ze kennis maakten met de Braziliaanse voetbalcultuur.

Deel 1: Sexy danseressen en veel panna’s