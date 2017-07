Red Flames zelfzeker richting derby met Oranje: “Nederland? Die mogen met ons mee naar de kwartfinales”

Wordt #Flames4History weldra #FlamesMadeHistory? De hashtag van de nationale vrouwenploeg is al wat achterhaald nu de Red Flames hun eerste EK-zege ooit behaalden, maar kan helemaal naar de prullenmand verwezen worden als ze ook nog thuisland Nederland kunnen verslaan en zich zo kwalificeren voor de kwartfinales. Het geloof om Oranje in het hol van de leeuw een hak te zetten, is alvast torenhoog.

Gisteren gezien in het Nederlandse basiskamp in Zeist. Doelvrouw Sari van Veenendael kreeg van het YouTube-programma EK Daily drie paar kousen cadeau. Twee voor de clean sheets tegen Noorwegen en Denemarken, eentje voor de clean sheet die komen gaat tegen België. “Nee, geef me er maar twee”, schudde van Veenendael het hoofd. “Het wordt nog een zware opdracht tegen België.”

De Oranje Leeuwinnen zijn niet zegezeker. Ze pakten wel zes op zes, maar kwalificatie is nog niet binnen en de prestatie van de Red Flames tegen Noorwegen maakte indruk. De op voorhand zwakst geschatte opponent wordt morgen een heuse uitdager in een onvervalste derby der lage landen die moet beslissen wie er naar de kwartfinales van dit EK gaat. “Een gelijkspelletje, dat is misschien de meest logische uitslag”, oordeelden de aanwezige Nederlandse journalisten. “Jullie zitten op een piek.”

Typisch Hollands

Dat zeker. De zege tegen Noorwegen was het gevolg van een van de beste voetballende prestaties die deze ploeg onder bondscoach Ives Serneels al gebracht heeft. Het zorgde voor vertrouwen, voor geloof dat een topland – ook al is Noorwegen niet bezig aan haar beste toernooi – verslagen kan worden, voor een mentaliteit die durf en overtuiging uitstraalt. Typisch Hollands, zou je haast durven zeggen. “Zo zou ik het niet omschrijven”, zegt Serneels. “We zijn nog op zoek naar onze identiteit. Onze evolutie is nog aan de gang, we zullen zien waar we uitkomen.”

Geen dealtje

Feit is dat de Flames op dit moment de match tegen Nederland met meer enthousiasme dan ooit tevoren aangaan. “Nu moeten we echt willen winnen tegen Oranje”, zei Heleen Jaques meteen na de zege tegen Noorwegen. “Er zit zeker nog zo’n supermatch in ons, we moeten het er alleen maar uitpersen”, verwoordde Janice Cayman het. Serneels zelf zit ook boordevol vertrouwen, al wikt hij zijn woorden. “Ik heb voor Noorwegen tegen de groep gezegd dat we de match moesten winnen. Dat ga ik deze keer niet doen, maar ik vind wel dat we moeten willen winnen. Het is sportief een mooi succes dat de match tegen Nederland nog veel belang heeft, maar als je op dit punt bent gekomen, moet je vol voor die kwalificatie gaan. Op basis van onze match tegen Noorwegen verdienen we het ook gewoon om door te gaan.”

België is bij een zege altijd geplaatst en voor Nederland moet het dan ook al heel raar lopen wil het de kwartfinales nog missen. “Van mij mogen de Nederlanders mee naar de kwartfinales, maar we gaan niet met hen babbelen”, grapt Serneels. “Naar onszelf kijken, dat is de opdracht.” Naar de Flames kijken, dat is iets wat vijfduizend fans morgen in het Koning Willem II-stadion in Tilburg live zullen doen.