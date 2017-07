Transferperikelen? Neymar antwoordt met de voeten en scoort wondergoal tegen Juventus

In voetballand gaat het tegenwoordig vaak over Neymar. De Braziliaanse aanvaller zou volgens de geruchten op het punt staan om Barcelona te verlaten voor PSG, dat liefst 222 miljoen euro op tafel zou leggen. Neymar zelf blijft er voorlopig rustig onder en pakte in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Juventus uit met een wondermooi doelpunt. Hij zette met een prachtige solo de 0-2 op het bord nadat hij ook al de eerste goal had gemaakt. Na de pauze milderde Giorgio Chiellini nog tot 1-2 voor Juve.