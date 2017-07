Ines kon haar ogen niet geloven toen ze las wat moeder van vriendinnetje naar haar zoon sms’te

Merksem - De moeder van een jongen van 12 jaar uit Merksem schrok toen ze de sms las die de moeder van een vriendinnetje haar zoon gestuurd had. “Ik zeg hiermee dat je geen contact meer mag hebben met haar”, staat daarin te lezen, “ik heb niet graag dat ze met Marokkanen omgaat.” Ines schrijft haar woede van zich af met een veel gedeeld bericht op Facebook.

De zoon van Ines en het meisje zijn allebei 12 jaar. Ze kennen elkaar van op school en sturen elkaar geregeld wat verliefde berichtjes. Sms’jes die duidelijk niet naar de zin waren van de moeder van het meisje, want de zoon van Ines kreeg een sms’je van haar met de nogal dwingende vraag om haar dochter met rust te laten. “Ik heb niet graag dat ze met Marokkanen omgaat of ermee samen is”, schrijft de mama. “Dus hiermee zeg ik dat je geen contact meer met haar mag hebben.”

Lees verder onder de foto:

Foto: Facebook

De sms raakt Ines in het hart, schrijft ze op Facebook. “U heeft mijn zoon voor het eerst doen kennismaken met puur racisme, persoonlijk gericht op hem. Voor uw bericht was hij net zoals alle andere kinderen van zijn leeftijd. U heeft daar verandering in gebracht. U heeft een kind van 12 jaar schaamteloos door uw bericht doen nadenken over zijn afkomst. U heeft hem doen denken dat hij minderwaardig is en dat hij zonder enige reden veroordeeld kan worden vanwege zijn afkomst.”

“U heeft hem bestempeld als kwaad terwijl u hem niet kent en u heeft hem erop gewezen dat hij niets is voordat zijn leven nog maar begint. Ik wist dat deze dag zou komen, maar ik had gehoopt dat dit enkele jaren zou uitgesteld worden. Totdat hij klaar is om als volwassen jongeman de wereld tegemoet te gaan. Niet nu. U heeft het zaadje bij hem ingeplant dat wat hij ook is, nooit als gelijke zal beschouwd worden. U mag dan uw dochter in bescherming nemen en opvoeden zoals u dat wenst, maar u mag daarbij mijn kind niet schaden.”

Ines zegt het zonde te vinden dat de vrouw haar dochter aanleert om “niet na te denken en te veroordelen op de manier die u zelf doet. U weerspiegelt uw angsten op haar uit en ontneemt haar alle onschuld. U leert haar alleen te zijn in een multiculturele samenleving en ontneemt haar het vermogen om verder te kijken naar een mens dan de buitenkant. U bent haar grote voorbeeld en haar grote voorbeeld stuurt een 12-jarig kind racistische berichten.”

Beste zoon

In de brief richt ze zich ook tot haar zoon, die ze meteen toegeeft dat racisme iets is waar vele allochtonen mee te maken krijgen. Iets dat voor hem wellicht niet de laatste keer zal zijn. “Vandaag de dag wanen velen zich superieur aan een ander ras. Om zich beter te voelen zullen zij trachten alle anderen anders dan zichzelf te kleineren, te kwetsen en te onderdrukken zodat zij zich hogerop kunnen trekken. Zij zullen jou veroordelen voor anderen hun daden en jij zal ervoor moeten boeten hoewel je het er niet mee eens zou zijn. Bovendien zullen zij dit ook nog goedpraten en banaliseren wanneer je aangeeft gekwetst te zijn als je aangeeft niet zo te zijn. Zij hebben gekozen om kwaad te zijn.”

“Naast iedereen die voor het kwaad heeft gekozen zijn er evenveel die wel het verstand en het hart op de juiste plaats hebben. Daarom hoop ik dat jij nooit in de val trapt van het wij - zij verhaal en strijdt met dezelfde middelen, maar wint door beter te zijn. Door aan te tonen dat jij wel verder kan nadenken en iedereen beoordeeld op zijn daden, dat jij wel goed bent van hart en ook kan aantonen door ernaar te handelen. Dat je de moed nooit laat zakken wanneer je zo goed je best doet, toch wordt veroordeeld, bekritiseert of ontkracht. Je kan het vergelijken met pesters op school, maar dan in een volwassen vorm. Zij weten nu eenmaal niet beter. Ik hoop dat je beter wordt door nooit goedkeuring van iemand te verwachten, zodat je ook nooit teleurgesteld wordt en je laat leiden door alles wat ik je heb bijgebracht. Ik wens je verder veel moed, sterkte en succes toe in deze harde wereld. Je zal het nodig hebben.”