Geradicaliseerd Duits schoolmeisje (16) werd in Mosul gewond opgepakt met ondervoede baby

Het Duitse meisje dat eerder deze week is opgepakt in de Iraakse stad Mosul is de 16-jarige Linda Wenzel. Dat bevestigen de Duitse autoriteiten. Het Duitse meisje verdween vorig jaar uit het dorpje Pulsnitz nabij Dresden. Ze raakte via het internet in contact met terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) en heeft zich bekeerd tot de islam.

Het 16-jarige schoolmeisje was ongeveer een jaar geleden van de radar verdwenen in Duitsland. Ze zou via het internet in contact zijn gekomen met leden van ISIS, zich bekeerd hebben tot de Islam en vervolgens naar Mosul gereisd zijn om daar deel te nemen aan de jihad. In Irak zou ze ook de liefde gevonden hebben en getrouwd zijn met een ISIS-strijder.

Vorige week kon Wenzel door Iraakse soldaten opgepakt worden in Mosul. Ze lag gewond onder de brokstukken van een gebombardeerde woning. Ze schreeuwde om hulp en had een ondervoede baby bij zich. Het is volgens de soldaten onduidelijk of het haar kind was, maar zeker is wel dat het meisje de baby borstvoeding gaf. “Ze hield het kind ook altijd bij zich”, vertelt een soldaat aan The Times.

Het meisje was duidelijk kwaad, aldus de militair. “Ze stond heel weigerachtig tegenover de hulp die we haar aanboden. Ze was gehersenspoeld.”

Volgens een bron bij de overheid van The Telegraph was het meisje een scherpschutter bij ISIS en had ze meerdere Iraakse soldaten gedood. “Toen we haar vonden, had ze een wapen in de hand en lag ze naast het lichaam van haar overleden man”, zegt hij.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel wordt Wenzel samen met drie andere Duitsers die zich de afgelopen jaren hebben aangesloten bij ISIS vastgehouden in Bagdad. Afgelopen donderdag hebben Duitse diplomaten een bezoek kunnen brengen aan de vier vrouwen in een gevangenis nabij de luchthaven van Bagdad, zo schrijft Der Spiegel nog.

