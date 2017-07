Experiment op Gentse Feesten stopgezet: “Dacht u echt dat we kuikentjes pijn zouden doen?”

Gent - Het sociale experiment op de Gentse Feesten waarbij een kuikentje in een blender gestopt werd en de bezoekers mochten stemmen of het mag overleven, wordt stopgezet. Dat laat de politie weten via Twitter. De organisatoren van de stunt kunnen er om lachen.

Het was een nieuw item, op de feestzone van Datakamp. Of beter: een ‘sociaal experiment’. Op het podium verschenen een blender en een levend kuikentje. Het aanwezige publiek kreeg de kans om te stemmen: ‘vrijheid’ of ‘blender’. Of zoals presentator Piet De Praitere het verwoordde: “Belandt dit kuikentje straks in de blender of keert het terug naar moeder de hen?”

Na de stemming verscheen het resultaat op een groot scherm. Niet zelden werd blender gekozen, waarop een stemmer de blender in gang mocht steken. Maar of dat kuikentje echt nog in de blender zat? Organisator CirQ liet het, zoals altijd, in het midden.

Het experiment kreeg nogal wat kritiek, waarop beslist werd om te stoppen. De politie van Gent verklaart op Twitter dat het een illusie was, wat beaamd wordt door CirQ. “Dacht u nu echt dat we een kuikentje pijn zouden doen?

Een goedemiddag iedereen. De truc met het kuikentje @Datakamp was een illusie. Doch wordt niet meer herhaald. #GF17 #altijdnabij — Lokale Politie Gent (@GentseFlikken) 22 juli 2017

We hebben samen met de politie beslist de illusie vanavond prijs te geven. Of dachten jullie nu echt dat we kuikentjes pijn zouden doen? https://t.co/zNlJSR98OW — Datakamp (@Datakamp) 22 juli 2017