VIDEO. Armstrong geeft zijn ongezouten mening: “Geen Superstrijdlust voor De Gendt? Bullshit!”

Niet Thomas De Gendt, wel Warren Barguil kreeg van de Tour de France-jury de Prijs van de Superstrijdlust en dat blijft zorgen voor heel wat felle reacties. Ook de Amerikaanse ex-renner Lance Armstrong liet zich fel uit in zijn podcast Stages waarin hij samen met zijn ex-ploegmaat George Hincapie de beslissing van de jury fileert. “Wel, dat is bullshit!” reageerden de twee Amerikaanse ex-renners verbaasd.

Nee, de beslissing van de Franse jury valt niet in goede aarde bij de fans van het grootste wielercircus ter wereld, maar ook sommige renners en ex-renners schudden meewarig het hoofd. Ook ex-Tourwinnaar Lance Armstrong – die zijn zeven Tourzeges weliswaar verloor door dopinggebruik – sabelt de beslissing neer in zijn online podcastreeks Stages. Als de commentator meldt aan de Amerikaan dat de prijs mogelijk naar Barguil gaat, start Armstrong zijn geanimeerd betoog.

“Do you shit me? Laat me je iets vertellen”, stak Armstrong van wal. “Ik las dat De Gendt zowat 1.000 kilometer in de aanval had gereden in de Tour de France. Ik moest even de kamer verlaten en mijn ogen laten checken, om het vervolgens opnieuw te lezen. Neem je me verdomme in de maling? Er is toch maar één man die dat rode rugnummer verdient. Barguil heeft zijn podium (door de bolletjestrui, nvdr.), maar 1.000 kilometer vooraan! Dat we hier zelfs nog maar over discussiëren, maakt me als pisnijdig”, gaat Armstrong door.

Dan krijgt de Amerikaan de definitieve beslissing van de jury te horen. “Wel, dat is bullshit”, laat Hincapie zich voor het eerst droogjes opmerken in de video. De normaal heel erg minnelijke Amerikaan gaf ineens ongezouten zijn mening, het bewijs volgens Armstrong dat de beslissing van de Superstrijdlustjury volkomen van de pot gerukt is.