Manchester City haalt Danilo, Kolarov wordt ploegmaat van Nainggolan

Manchester City heeft de rangen versterkt met de Braziliaanse rechtsachter Danilo. Hij komt over van Real Madrid. De Servische verdediger Aleksandar Kolarov verlaat de Citizens dan weer en trekt naar AS Roma.

Danilo was sinds de zomer van 2015 lid van Real Madrid maar onder coach Zinédine Zidane was hij geen onbetwiste titularis. Dani Carvajal kreeg vaak de voorkeur op de 26-jarige Braziliaanse international (16 caps, 1 goal). In twee seizoenen speelde Danilo 55 wedstrijden voor Real en maakte daarin drie doelpunten. Hij won met de Koninklijke de Spaanse titel (2017) en twee keer de Champions League (een keer als invaller, een keer als bankzitter).

Bij het City van Kompany, De Bruyne en Denayer tekende de rechtsachter een contract voor vijf jaar. “Er was veel interesse van andere ploegen, maar ik heb altijd al met Pep Guardiola willen werken”, legt Danilo uit. “Toen ik hoorde dat zij geïnteresseerd waren, wilde ik een speler van City worden. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen en mijn nieuwe ploegmaats te leren kennen.” City betaalt naar verluidt 30 miljoen euro voor Danilo.

Kolarov naar AS Roma

Alexander Kolarov (31) verlaat Manchester City dan weer. De Servische international, die centraal of links achterin speelt, wordt bij AS Roma ploegmaat van Radja Nainggolan. Hij tekende voor drie jaar in de Italiaanse hoofdstad. Roma legt voor de Serviër vijf miljoen euro op tafel. Kolarov was in Italië al eerder aan de slag tussen 2007 en 2010. Toen droeg hij het shirt van Lazio, stadsgenoot en rivaal van AS Roma.

Foto: EPA

Met City won Kolarov twee landstitels, twee keer de League Cup en een keer de FA Cup. “Toen ik 2010 bij City kwam, dacht ik dat het een kort verblijf zou worden. Vandaag verlaat ik de club, en is het voor mij een trieste dag”, zegt de Serviër op de website van City. “Het was een grote eer dit shirt te mogen dragen.”