Man wil zijn seksuele fantasieën botvieren op 16-jarig schoolmeisje maar dat loopt fataal af

Wat in zijn ogen begon als een onschuldig seksspelletje, eindigt nu in een veroordeling voor doodslag. Pornoverslaafde James Morton (24) wilde al heel lang zijn seksuele fantasie naspelen met de 16-jarige Hannah Pearson, maar dat liep fataal af. Hij krijgt een celstraf van twaalf jaar.

De 24-jarige McDonald’s-medewerker had Hannah nog maar net ontmoet, toen hij de 16-jarige heel wat glazen alcohol aanbood in zijn huis in het Engelse Newark op 23 juli 2016. Het meisje had een relatie met één van zijn goede vrienden, maar dat hield James niet tegen om haar mee te begeleiden naar zijn slaapkamer. Hij moest haar ondersteunen, want zelf kon ze niet meer stappen, zo dronken was ze.

Seksuele fantasieën met fatale gevolgen

Toen besloot James om van de situatie misbruik te maken en het meisje te verkrachten. Dat niet alleen, hij wilde ook meteen zijn seksuele fantasieën in realiteit uitproberen. De twintiger was immers al een hele tijd verslaafd aan wurgporno. Dat zijn filmpjes waarin pornosterren de keel van hun partner dichtknijpen, waardoor de zuurstoftoevoer naar de hersenen verhinderd wordt. Wanneer je dan plots loslaat, zou de intensiteit van een orgasme versterkt worden.

Het was niet de eerste keer dat Morton dit uitprobeerde, maar bij Hannah ging het mis. Zij was immers zo dronken dat ze zich niet meer kon verweren en hem niet meer kon aanmanen om te stopen. “Hannah gaf geen toestemming, was heel kwetsbaar op dat moment en zou wellicht nooit hebben toegestemd om zo’n extreme seks te hebben, als jij haar daar niet toe gedwongen had”, zei rechter Carr tijdens de rechtszaak. “En dat wist jij zelf ook.”

De twintiger kneep haar keel te lang dicht, waardoor het meisje niet meer kon ademen. Ze lag klem onder de man die meer dan 38 kilogram meer woog en verloor het bewustzijn. Toch liet hij niet los en uiteindelijk zou ze sterven. Morton wachtte nog twintig minuten om de hulpdiensten te bellen. “Een uit de hand gelopen seksspelletje”, zei Morton. “Doodslag”, zei de rechter.

Een nachtmerrie

“Dit is een nachtmerrie waar we vanaf nu elke dag mee moeten leven. Hannah was de beste dochter ooit”, vertelt haar moeder in een emotioneel bericht aan de plaatselijke media na afloop van de rechtszaak. De tiener sloeg zich door alle tegenslagen door en wist anorexia te overwinnen. “Ze was opnieuw klaar om haar leven te omarmen. Ze had nog zo’n mooie toekomst voor zich. En dat heeft hij nu allemaal nodeloos van haar afgenomen.”