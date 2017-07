Schorsing voor bijtende El Salvador-spelers

De Concacaf heeft twee spelers van El Salvador geschorst. Henry Romero en Darwin Cerén zetten afgelopen week tijdens de verloren kwartfinale op het toernooi om de Gold Cup tegen de Verenigde Staten (2-0) hun tanden in tegenstanders. Het leverde Romero een schorsing van zes wedstrijden op, Cerén moet drie interlands van zijn land aan de kant blijven.

Romero maakte het helemaal bont. Hij kneep bij een hoekschop eerst in een tepel van de Amerikaanse spits Jozy Altidore en beet de Amerikaan daarna in de nek. Dit wangedrag was de scheidsrechter ontgaan, maar de tv-camera’s namen het feilloos waar. Cerén misdroeg zich in de slotfase ook bij een hoekschop. De aanvoerder van El Salvador hapte in de rug van Omar Gonzalez.

De Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, was nog relatief mild voor de bijtende spelers. De Uruguayaanse spits Luis Suárez werd in 2014 voor negen interlands geschorst, nadat hij Giorgio Chiellini had gebeten op het WK. Hij mocht daarna zelfs vier maanden helemaal niet voetballen.