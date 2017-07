Anderlecht-rechtsachter keert terug naar Brazilië

De Braziliaan Rafael Galhardo gaat na zijn mislukte passage bij RSC Anderlecht opnieuw in eigen land aan de slag. De 25-jarige rechtsachter zette zijn krabbel bij Cruzeiro, zo bevestigt de club uit Belo Horizonte op zijn website.

Galhardo werd in januari 2016 door Anderlecht voor een miljoen euro weggeplukt bij het Braziliaanse Santos. Hij speelde slechts een competitiewedstrijd in het shirt van paarswit, tegen STVV. Afgelopen seizoen leende Anderlecht de verdediger uit aan Atletico Paranaense in Brazilië. Galhardo liet twee weken geleden weten dat hij zijn contract bij Anderlecht had laten ontbinden en op zoek was naar een nieuwe werkgever.