Spits maakt pijnlijke goal... letterlijk

Als we over een pijnlijk doelpunt spelen, bedoelen we dat – gelukkig – meestal op een figuurlijke wijze. Maar het doelpunt van de spits van het Mexicaanse Atlante FC deed, valt te catalogeren onder de letterlijke gevallen. Lizandro Echeverria kreeg de bal aangespeeld, maar die had iets te veel snelheid om te controleren, waardoor hij een tandje hoger moest schakelen om hem in doel te kunnen mikken. Daardoor belandde de onfortuinlijke spits wel hard met zijn been tegen de doelpaal. Meteen was duidelijk dat hij zijn been gebroken had. Echevarria ging intussen al onder het mes en gaat een 4 tot 6 maanden lange revalidatie tegemoet. Een klein puntje van troost: Atlante won de match nog met 4-1.