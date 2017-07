Crombez: “Peiling is heel hard aangekomen. Maar als wat je doet juist is, moet je doorbijten”

Brussel - SP.A-voorzitter John Crombez denkt er niet aan van koers te veranderen en te stoppen met het hameren op meer ethiek in de politiek. “Als wat je doet juist is, moet je doorbijten”, zo zei Crombez aan VTM Nieuws. Hij gaf wel toe dat de laatste peiling, waarin SP.A onder de 10 procent duikt, is aangekomen. “Zoiets komt hard binnen. Dat komt zeer hard binnen, punt”.

Toch is die tegenvallende peiling voor Crombez geen reden om het geweer van schouder te veranderen. “Het is geen reden om achteruit te krabbelen. Als het juist is, moet je doorgaan”, aldus Crombez.

SP.A zal volgens Crombez daarom blijven aandringen op meer ethiek in de Wetstraat en een vernieuwing van het politieke systeem. “Het grootste probleem is dat de andere partijen aan het wegkijken zijn”, stelt de voorzitter van de socialisten.

Er zijn wel werkgroepen en andere initiatieven geweest, maar dat gaat voor Crombez niet ver genoeg. Hij wil dat de partijvoorzitters gaan samenzitten om het hele politieke systeem onder de loep te nemen. “Waarom zitten de partijvoorzitters daar niet over samen? Waarom beslissen we dat niet samen?”