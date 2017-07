Korte shortjes, pluimen en speciale bikini’s: dit zijn de modetrends op Tomorrowland

Vlaggen van over heel de wereld zien we al enkele jaren op Tomorrowland. En ook de gekste outfits ontbreken ook deze editie weer niet. Maar zijn er ook nieuwe dingen? We probeerden enkele modetrends te spotten op het festivalterrein, en vonden die ook .Van veren over bloemen tot ultrakorte shortjes en wel heel speciale bikini's.

BEKIJK OOK. Zien en gezien worden: schoon volk op Tomorrowland

KORTE JEANSSHORTJES. Dat het vrijdag bijzonder warm was en het ook zaterdag nog niet meteen heel hard is afgekoeld, helpt er natuurlijk aan: veel vrouwelijke festivalgangers dragen een kort (jeans)shortje om de benen van hun lijf te dansen. Voor sommigen is dat zelfs een héél kort shortje

Foto: Geert Van de Velde

Foto: Geert Van de Velde

Foto: Geert Van de Velde

Foto: Koen Bauters

Foto: Geert Van de Velde

Foto: Koen Bauters

BADPAKKEN EN SPECIALE BIKINI’S. De bikini’s zijn intussen een gekend fenomeen op Tomorrowland. Zelfs als het regent of koud is, vallen er nog wel vrouwen in bikini te spotten. Dit jaar konden we daar ook badpakken aan toevoegen. En ook: bikini’s die er bijzonder uitzagen, of bikini’s die niet meer waren dan 2 stickers...

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: Jan Van der Perre

Foto: DBA

Foto: Jan Van der Perre

BLOEMEN. Op het festivalterrein vind je ze op meerdere plaatsen: bloemen. Bloemen als decoratie aan de Main Stage, bloemen op de ledschermen in de Freedom-stage, bloemen in de Garden of Madness, of bloemen aan de eetstandjes. Maar ook de festivalgangers houden van bloemen, zo blijkt. We spotten bijzonder veel dames met bloemen in het haar, bloemen op de topjes of kledij met bloemen als print.

Foto: Geert Van de Velde

Foto: DBA

Foto: Geert Van de Velde

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: Geert Van de Velde

Foto: Geert Van de Velde

PLUIMEN. Naast bloemen komen we ook veren op alle mogelijke manieren tegen op het festivalterrein: op de schouders, op het hoofd; in het haar of... op het lijf getatoeëerd.

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: DBA

Foto: Geert Van de Velde

Foto: TML

Foto: DBA