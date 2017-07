Hardcore en hardstyle helemaal terug van (nooit echt) weggeweest op Tomorrowland

Tomorrowland durft vernieuwen tijdens editie 13 met namen als Oscar And The Wolf en Craig David - bands die grenzen aan de elektronische muziek - op de affiche, maar vergeet ook het verleden niet.

Hardcore en hardstyle bijvoorbeeld lijken helemaal terug. Het in dansmiddens legendarische Global Hardcore Nation maakte vrijdag een gepeperde comeback op Tomorrowland, aan de Q-Dance moest je zaterdag hameren, hakken en jumpen als was het 1999. En of het hardste genre van de dancemuziek in de smaak viel.