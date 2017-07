Beer jaagt 209 schapen de dood in

In de Pyreneeën heeft een beer 209 schapen de dood ingejaagd. Toen hij woensdag een kudde aanviel, vielen de schapen massaal van een klif. Een deel van de dieren die hij nog te pakken kreeg, heeft hij verorberd.

De aanval vond plaats op de Mont Rouch, op de grens tussen Frankrijk en Spanje. Afgelopen woensdag zijn de kadavers ontdekt. Bij een aangevreten karkas werden sporen van een beer gevonden, waardoor men meteen wist wie de schuldige was van de aanval. Ongeveer een kwart van de kudde is gedood, melden lokale media. De rest van de kudde was donderdagavond nog niet teruggevonden door de moeilijke weersomstandigheden.

In de jaren ‘90 zijn de bruine beren geherintroduceerd in de streek. De landbouwverenigingen zijn dan ook woedend. “We zeiden bij de herintroductie van de beren al dat dit soort aanvallen zou toenemen”, zegt Alain Servat tegen La Dépêche. Normaal gezien krijgen de herders steun van de overheid om hun verlies te compenseren. “Dit is een ramp voor de boeren”, zegt prefect Marie Lajus.