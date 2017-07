Gestopte Philipp Lahm is Duits Speler van het Jaar

Philipp Lahm (33) sluit zijn carrière af met een prestigieuze persoonlijke onderscheiding. De verdediger/verdedigende middenvelder van Bayern München, die deze zomer zijn voetbalschoenen aan de haak hing, is voor het eerst verkozen tot Speler van het Jaar in Duitsland.

Lahm haalde het in een poll van vakblad Kicker bij 885 sportjournalisten voor Toni Kroos. Lahm kreeg 242 stemmen, de middenvelder van Real Madrid 192. “Dit is een mooie prijs. Ik ben er heel blij mee. Ik vermoed dat de journalisten rekening hebben gehouden met mijn hele carrière”, reageerde Lahm, die met Bayern acht keer kampioen werd, zes keer de Duitse beker won, de Champions League in 2013 en het WK met Duitsland in 2014.

Pierre-Emerick Aubameyang, spits bij Borussia Dortmund, vervolledigde de top drie met 120 stemmen. Dan volgen Bayernaanvaller Robert Lewandowski (55) en Keulenspits Anthony Modeste (42). Op de erelijst volgt Lahm zijn voormalige ploegmaat Jérôme Boateng op. In 2015 viel Kevin De Bruyne, toen bij Wolfsburg, in de prijzen.

Julian Nagelsmann (Hoffenheim) werd verkozen tot beste coach voor Christian Streich (SC Freiburg) en Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig).