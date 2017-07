Chelsea stuurt geblesseerde Pedro terug naar Londen voor nader onderzoek

De Spanjaard Pedro zal de Aziatische oefencampagne verlaten en terugkeren naar Londen voor diepgaander medisch onderzoek. Dat heeft zijn club Chelsea zondag bekendgemaakt. De 29-jarige aanvaller liep zaterdag tijdens een oefenpartij in China tegen Arsenal een hersenschudding en verwondingen aan zijn gezicht op na een botsing met doelman David Ospina.

Pedro bracht de nacht ter observatie door in een ziekenhuis in Peking. Zondag kreeg hij van de artsen de toestemming om op het vliegtuig naar Londen te stappen.

Chelsea won de vriendschappelijke wedstrijd in de Chinese hoofdstad met 3-0. Rode Duivel Michy Batshuayi was de grote uitblinker bij ‘The Blues’ met twee doelpunten en een assist. Dinsdag zet de Engelse kampioen zijn Aziatische tournee voort met een partij tegen Bayern München in Singapore.