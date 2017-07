Man gearresteerd nadat zijn tweede hond in drie jaar tijd sterft in snikhete wagen

Wanneer je hond helemaal alleen sterft in een snikhete wagen, bega je nooit meer dezelfde fout. Of dat zou je toch denken. De 79-jarige David Beveridge uit Middletown in de Amerikaanse staat Connecticut was echter niet voldoende gewaarschuwd door de dood van zijn huisdier drie jaar geleden. Vorige week is ook zijn 3-jarige Labradoodle op dezelfde verschrikkelijke manier om het leven gekomen.

De 79-jarige man was van plan om zijn driejarige labradoodle Jennie ’s middags even af te zetten bij een opvangplaats voor honden, alvorens hij naar zijn werk zou vertrekken. Verzonken in gedachten reed hij echter meteen door naar zijn kantoor. Het was al half drie in de namiddag toen de man plots herinnerde dat Jennie nog in de auto zat, terwijl het buiten 32 graden Celsius was.

De man zou nog naar buiten gerend zijn, maar trof daar een levenloze labradoodle aan. Die bracht hij in allerijl naar de dierenarts in Middletown. Maar de dokter werd woedend, aangezien hij zich nog goed herinnerde dat ook Davids vierjarige poedel Charlie zo aan zijn eind was gekomen in mei 2014. Hij verwittigde de politie die Beveridge arresteerde voor dierenmishandeling. Wat zijn straf zal zijn, zal nog moeten blijken.

