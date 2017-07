GERUCHTEN. “Doorbraak” in dossier Neymar, Barcelona dringt aan voor ster uit Premier League

Als we de Spaanse krant Marca mogen geloven, lijkt de deal rond Neymar snel rond te komen. Er zou een contract van zes seizoenen klaar liggen in Parijs, met een bijhorend monsterloon. In Italië staat Juventus dicht bij een straffe transfer en willen de Milanese clubs nog eens uitpakken.

Neymar op weg naar Parijs

De geruchten bleven maar aanhouden, ondanks de verklaringen van de voorzitter van Barcelona dat Neymar zou blijven. De Braziliaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Parijse topclub en volgens Marca is een deal nu echt wel aanstaande. PSG is bereid de afkoopclausule van 222 miljoen euro op tafel te leggen en is bereid een loon te betalen van maar liefst 30 miljoen euro per jaar. Neymar kan voor zes seizoenen tekenen in het Parc des Princes.

Daarnaast kan de aanvaller nog een tekenpremie van 40 miljoen euro opstrijken, een lucratieve deal dus. Volgens Marca is er al een akkoord tussen PSG en het kamp van Neymar, maar de Fransen moeten nog één obstakel uit de weg ruimen. De club wil in orde blijven voor de Financial Fair Play, het bekijkt daarom de mogelijkheid om het Qatarese investeringsfonds Oryx Qatar Sports Investments de transfer te laten financieren.

Neymar speelde zaterdag met Barça tegen Juventus. Foto: AFP

Ook Alexis Sanchez werd gelinkt aan een overgang naar Parijs, PSG had volgens de geruchtenmolen 75 miljoen euro veil voor de Chileen. Coach Arsène Wenger ontkende tegenover Standard dat zijn sterspeler naar de Ligue 1 trekt.

Catalanen drukken door voor Coutinho

Met een mogelijk vertrek van Neymar in het achterhoofd zoekt Barcelona naar een waardige vervanger. Die zou uit Liverpool moeten komen, waar Barcelona Coutinho wil weghalen. The Reds lieten via trainer Jürgen Klopp al weten niet open te staan voor een transfer en sloegen een bod van 83 miljoen euro af. De Catalanen weten echter niet van ophouden en willen hun bod verhogen naar 90 miljoen euro, meldt Sunday Mirror. Als Coutinho niet haalbaar moest zijn, wil Barcelona proberen Ousmane Dembélé naar Camp Nou te halen.

Chelsea wil zaken doen met Arsenal

Alexis Sanchez en Mesut Özil worden al gelinkt met een vertrek uit het Emirates Stadium, maar ook voor Alex Oxlade-Chamberlain is er interesse. De snelle middenvelder staat in de belangstelling van stadsgenoot en concurrent Chelsea. Sunday Express weet dat The Blues zich in de komende 48 uur officieel zullen melden bij The Gunners.

Oxlade-Chamberlain, binnenkort te bewonderen op Stamford Bridge? Foto: EPA

Aan inkomende zijde wordt de naam van Riyad Mahrez genoemd. De Algerijn wil graag vertrekken bij Leicester City. AS Roma wilde hem, maar volgens The Sun verkiest de speler zelf een overstap naar Arsenal. The Gunners zouden een kleine 40 miljoen euro moeten betalen voor Mahrez.

PSG wil Martial betreken in deal Verratti

José Mourinho zou graag Marco Verratti aantrekken om zijn middenveld te versterken. De Italiaan blikt wekelijks uit in de Ligue 1. Ook Barcelona toonde interesse, maar PSG weigerde mee te werken. De gesprekken met Manchester United zouden echter ‘on hold’ staan, meldt Sunday Mirror. Reden daarvoor is de wil van PSG om Anthony Martial in de deal te betrekken, iets wat The Mancunians liever niet doen.

Man utd wil Verratti. Foto: Photo News

Juventus rondt eindelijk komst Bernardeschi af

De transfer zit al weken in de pijplijn, maar zou nu eindelijk rond zijn: Federico Bernardeschi verkast van Fiorentina naar Juventus voor 40 miljoen euro. De Italiaanse flankspeler arriveert volgens Italiaanse bronnen zondag in Turijn. Afgelopen seizoen was de 23-jarige Bernardeschi goed voor 14 doelpunten en 5 assists in 42 wedstrijden voor Fiorentina.

Daarnaast zou ook Liverpool-speler Emre Can azen op een overgang naar de Italiaanse landskampioen. Klopp wil de middenvelder overtuigen om te blijven, maar dat zou niet lukken. Juve wil 30 miljoen euro spenderen aan Can.

Federico Bernardeschi heeft zijn gedroomde transfer eindelijk beet. Foto: AFP

Inter wil Di Maria, AC Milan Kalinic

De Milanese topclubs willen opnieuw aanknopen met de successen van weleer, vooral AC Milan is erg actief. Het haalde al tien spelers, maar heeft nog enkele aanwinsten in de pijplijn zitten. Andrea Belotti en Renato Sanches werden al genoemd, maar volgens Calciomercato denkt het ook aan Nikola Kalinic. De 29-jarige spits van Fiorentina vormt een goedkoper alternatief voor Belotti.

Inter wil dan weer graag uitpakken met Angel Di Maria, maar boekt weinig vooruitgang in het dossier. De Argentijn moet ook niet weg in Parijs.