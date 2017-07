Burgemeester vordert leegstaand huis op om 80-tal sans papiers in te laten wonen

Etterbeek - Burgemeester Vincent De Wolf (LB-MR) van Etterbeek heeft zondag een leegstaand rusthuis in zijn gemeente opgevorderd om de groep van een 80-tal sans-papiers te huisvesten die sinds vrijdag in de sporthal van de gemeente logeren. De groep, die zichzelf de “Voix des Sans-Papiers” noemt en de voorbije jaren verschillende leegstaande gebouwen heeft gekraakt, wou vrijdag een ander leegstaand gebouw in Etterbeek bezetten, maar dat werd hen door de burgemeester verboden omdat het gebouw te gevaarlijk was.

De groep wou een leegstaand schoolgebouw in de Haernestraat bezetten, maar op basis van een rapport van de gemeentediensten dat vaststelde dat er instortings- en brandgevaar was en dat het gebouw niet aan de nodige hygiëne- en sanitaire vereisten voldeed, stelde burgemeester De Wolf zijn veto tegen die bezetting. Hij bood de groep wel aan tot zondagavond in de gemeentelijke sporthal te verblijven, terwijl een andere oplossing werd gezocht. De groep sans-papiers en de mensen en verenigingen die hen steunen, gingen op dat aanbod in.

Die oplossing zou nu gevonden zijn door de opvordering van een ander leegstaand gebouw, aan de Oudergemlaan, zo meldt de gemeente Etterbeek. “Het gaat om een voormalig rusthuis dat binnenkort zou gerenoveerd worden, maar dat volgens de gemeentediensten bewoonbaar is”, zegt gemeenteraadslid Arnaud Van Praet (LB-MR). “De groep sans-papiers kan er blijven tot 15 september, datum waarop het bevel tot opvordering een einde neemt.”

Burgemeester De Wolf baseert zich voor zijn beslissing op het grondwettelijk recht van eenieder op een menswaardige woning en op de nieuwe Gemeentewet die hem toelaat de nodige maatregelen te nemen als de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar komt, klinkt het nog.

De Voix des Sans-Papiers krijgt nu tot 22.00 uur zondagavond om de gemeentelijke sporthal te verlaten.