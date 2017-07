Het voorbije seizoen was een groot succes voor Eden Hazard, met de titel in de Premier League als kers op de taart. Maar het mooie seizoen kende een einde in mineur, toen hij begin juni op training met de Rode Duivels een breuk in de enkel opliep. De nummer tien van Chelsea staat normaliter 3 à 4 maanden aan de kant, maar de revalidatie verloopt voorspoedig. Hazard deelde op zijn Instagram een video van het werk dat hij verricht en traint al opnieuw met de bal.