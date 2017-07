Chelsea-coach geeft toe: “Lukaku zou naar ons komen”

Romelu Lukaku versierde deze zomer zijn langverwachte toptransfer. Hoewel Chelsea lang de grootste kandidaat leek, belandde de Rode Duivel uiteindelijk bij Manchester United. In een interview met Daily Mail geeft Chelsea-trainer Antonio Conte toe dat het er naar uit zag dat Lukaku zou terugkeren naar Stamford Bridge, maar hij weigert wel om te bevestigen dat onze landgenoot zijn eerste keuze was.

Chelsea haalde uiteindelijk Alvaro Morata binnen, voor het bedrag van 65 miljoen euro. Die transfer som kan oplopen tot 80 miljoen euro aan de hand van bonussen. Dat is minder dan de 85 miljoen euro (plus eventuele bonussen) die Man United betaalde aan Everton voor de diensten van Lukaku.

Chelsea haalde Morata binnen. Foto: Chelsea FC

Maar het had dus evengoed anders kunnen lopen, bevestigt Conte. “Het zag er inderdaad naar uit dat Morata naar Man United zou trekken en Lukaku bij ons zou belanden. Maar je kent de dynamiek van de transfermarkt: uiteindelijk gebeurde het omgekeerde”, vertelt de Italiaan aan Daily Mail.

De geruchten willen dat onze landgenoot de eerste keuze was van Conte, maar dat wil hij niet bevestigen. “Dat is niet belangrijk om te zeggen”, ontwijkt de succestrainer de vraag. “Lukaku en Morata zijn van hetzelfde niveau en zijn beide uitstekende keuzes voor Manchester United en Chelsea.” Lukaku toonde overigens al zijn kunnen bij The Red Devils en scoorde in twee van de drie oefenmatchen.