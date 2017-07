Lamah klopt Ciman, Jelle Van Damme gaat onderuit met LA Galaxy

Roland Lamah heeft met Dallas in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) een 1-2 zege geboekt op het veld van Montreal Impact. Colman (52. en 62.) wiste met twee doelpunten na de pauze de 1-0 van Salazar (23.) uit. LA Galaxy ging onderuit.

Bij Dallas werd Roland Lamah zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald, terwijl Laurent Ciman bij de thuisploeg niet van de bank kwam.

LA Galaxy verloor op bezoek bij New England Revolution een spektakelstuk met 4-3. Nguyen (16.), Kamara (34.) en Burnbury (70. en 73.) troffen raak voor de thuisploeg, met tussendoor tegentreffers van Steres (22. en 53.) en Lassiter (79.). Jelle Van Damme speelde de hele macth in de Galaxy-defensie.

In de stand voert Dallas de Western Conference aan met 34 punten. LA Galaxy staat negende (op elf) met 22 punten. Nochtans was de ploeg met ambitie aan het seizoen begonnen. In de Eastern Conference bekleedt Montreal (24 punten) de achtste stek. De top zes van elke Conference mag naar de play-offs.