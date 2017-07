REACTIES. Zure gezichten bij Lotto-Soudal: “Maar er is geen probleem Greipel”

Het doek over de Tour de France is gevallen. Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) verraste André Greipel in de koninklijke sprint op de Champs-Elysées. De Duitser was dan ook niet in de mood voor een uitgebreide reactie.

Nummer twee Greipel was kort van stof, maar stak zijn hand wel in eigen boezem. “Ik had van verder moeten aanzetten”, aldus de Gorilla. Ploegleider Sergeant was eveneens niet gelukkig met de uitslag. “De voorbije twee jaar was het telkens champagne. Dit is inderdaad zuur, aangezien we nu geen rit winnen. Ik kan wel niet zeggen dat we slecht gereden hebben. We waren altijd mee in de ontsnapping. André is altijd op zijn waarde geklopt. Ook vandaag, Groenewegen van ver op kop en raakte er niet op rijd over.” Maar van een probleem Greipel wil Sergeant niet weten. “Nee, dat is niet het geval.”

Groenewegen: “Kinderdroom komt uit”

Dolgelukkig was hij, de Nederlandse ritwinnaar. In de eerdere sprints van deze Tour kon hij niet echt meespelen, maar op de Champs-Elysées sprintte de man van LottoNL-Jumbo van ver naar de zege. “Hier droomde ik al van als kind”, zei hij bij de Franse televisie. “Het is fantastisch om hier te winnen. Ik kan het bijna niet geloven. Het team deed het geweldig. Ik zat in het wiel van de lead-out van Kristoff en ging van ver aan. Ik dacht even dat het te vroeg was, maar ik hield het vol tot op de meet. Geweldig! Ik ga hier van genieten.”

Greg Van Avermaet was tevreden dat hij heelhuids Parijs haalde. “Ik ben toch tevreden dat het erop zit. Het is leuk om hier aan te komen. Het is niet meer gelukt iets te ondernemen, maar het as een goede ronde. Laatste dagen was ik een beetje verkouden, hopelijk is dat snel beter en dan kan ik in de Clasica San Sebastian mijn leidersplaats op de wereldranking verdedigen”, klonk het bij Sporza.