Het strafste festival ter wereld? Waarom je Tomorrowland eens moét meegemaakt hebben

We schrijven er elk jaar over: hoe mooi de decors van Tomorrowland zijn, hoe lekker het eten er is, hoe de podia weer vervaardigd zijn als kunstwerkjes. En elke keer denken we: “Neen, straffer dan dit kan gewoon niet.” En toch: dat is wat Tomorrowland afgelopen weekend weer deed tijdens de 13e editie en wat het tijdens het tweede festivalweekend over enkele dagen ook weer zal doen.

Zo’n 400.000 festivalgangers naar Boom brengen, dat is al straf om te beginnen. 200.000 feestvierders afgelopen weekend, evenveel danceliefhebbers over een aantal dagen. Vervelend voor de buurtbewoners, die 2 weekends lang bonkende beats tot in de slaapkamer horen.

Foto: lbo

Maar Boom heeft hiermee in huis waar veel andere steden en gemeenten alleen maar van kunnen dromen: een van de populairste en misschien wel best georganiseerde festivals ter wereld. Terwijl er bij de eerste keer toen Tomorrowland twee weekends georganiseerd werd nog rechtszaken werden aangespannen om dat tegen te gaan, blijft het op dat vlak nu een heel pak stiller. Integendeel: zelfs het rusthuis dat zich op amper een steenworp van het festivalterrein bevindt, ontvangt Tomorrowland met open armen.

Dat ook veel andere Bomenaars dat doen, bewijzen de vele Tomorrowlandvlaggen die voor de ramen hangen in de gemeente. Veel van die buurtbewoners zullen komende week mogen aanschouwen hoe straf dat festivalterrein er weer uitziet, tijdens een buurtfeest van de organisatoren Tomorrowland voor de duizenden gastheren- en vrouwen van de gemeente Boom.

Groenste gras

Zelfs als er tijdens dat buurtfeest geen honderden dj’s beats door de luidsprekers zullen doen knallen, zullen de buurtbewoners er getuige van kunnen zijn hoe spectaculair Tomorrowland er dit jaar uitziet.

Foto: TML

Drie nieuwe podia zien er weer piekfijn uit. De nieuwe Freedom-stage is zelfs helemaal overdekt. Het plafond is bovendien niet gewoon maar een plafond. Neen, er hangen zo’n 1.400 vierkante meter aan ledplaten. Je mond valt er van open als je in dat mini-Sportpaleis staat. Magisch!

The Organ of Harmony, nog een nieuw podium, lijkt op een kleine Main Stage: een bijzonder mooi opgetrokken decor, en een nieuwe groene helling waar de festivalgangers op kunnen dansen. Dat gras ziet er trouwens ook piekfijn uit. Het gras is altijd groener aan de overkant? In dit geval is het gras op Tomorrowland gewoon het groenst, zonder twijfel.

Dat de organisatie van Tomorrowland ook oog heeft voor de natuur, merk je ook aan het derde nieuwe podium: Core. Dat bevindt zich middenin een van de kleine stukjes bos van recreatiedomein De Schorre. Tussen de bomen dansen op Tomorrowland? Veel festivalgangers vonden afgelopen weekend al vlot de weg naar dat verstopte plekje op het grote terrein.

(lees verder onder de foto)

Zelfs het gras op Tomorrowland ziet er piekfijn uit Foto: lbo

Spektakel

Maar niet alleen de podia zelf zijn weer straffe kleine bouwwerken. Tomorrowland lijkt dit jaar kosten noch moeite gespaard te hebben om, helemaal in lijn met het thema Amicorum Spectaculum, écht spektakel te brengen naar De Schorre. Aan de Main Stage, een soort van gigantische circus- en theatertent, maken top-acrobaten deel uit van het decor. Ze trotseren er grote hoogtes, boven en naast de Main Stage. Acrobatie op het hoogste niveau. Balanceren op een dunne koord op enkele tientallen meters boven de grond, zónder veiligheidsharnas? Straf! Maar het gebeurt wel op Tomorrowland. Een hoogstaand visueel spektakel. Tomorrowland maakt hiermee circus en acrobatie in één keer weer hip: Tomorrowland is zo populair dat heel de wereld dit zal zin en de circuswereld zo een boost zal geven. Weinig festivals die dat kunnen. Tomorrowland was al uniek, maar dergelijke zaken maken het nog unieker.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: TML

Foto: DBA

Foto: TML

Daarnaast komt heel de wereld niet alleen naar Boom voor Tomorrowland. Tomorrowland brengt de wereld ook naar haar bezoekers dankzij het eten dat op het festival geserveerd wordt. Koreaanse keuken, Mexicaanse keuken, Japanse keuken, Vietnamese keuken, Amerikaanse keuken, Britse keuken, Italiaanse keuken, Midden-Oosterse keuken, ...het komt allemaal aan bod. Festivalgangers kunnen ervan proeven aan de vele eetstandjes of in een Foodmarket, maar óók in een gloednieuw restaurant op het festivalterrein zelf: Tastes of the World. Tegelijk werkt Tomorrowland ook met streekproducten en tonen heel wat chefs uit ons land hun kunnen op het festival. Een culinaire wereldreis met een Belgisch sausje.

Het festival is al lang niet meer enkel een muziek- of dancefestival. Tomorrowland is een belevingsfestival geworden. Getuige ook de (deels) overdekte eetplaatsen, de trouwpartijen, de doosjes met festivalbandje in die de bezoekers krijgen toegestuurd, de perfect onderhouden zonnebloemen op de weide, de stand waar je je haar onder handen kan nemen, de deo’s waar je aan de wc’s gebruik van kan maken, de geur van rozenblaadjes die rond het podium ‘The Rose Garden’ hangt, de mooie tekeningen die in de eettafels gekerfd staan,...

(lees verder on der de foto’s)

Foto: lbo

Foto: lbo

Tomorrowland legt haar bezoekers dus in de watten, elk jaar opnieuw. Het is niet voor niets dat de Tomorrowland-tickets niet alleen in ons land, maar wereldwijd zo gegeerd zijn en ze telkens in slechts enkele minuten de deur uitvliegen. En die tickets gaan lang niet meer alleen naar liefhebbers van het dance-genre. Moet je het eens meegemaakt hebben? Ja! Dat zullen de festivalgangers van dit feestweekend beamen. En er bestaat geen twijfel over dat ook de bezoekers van het festival volgend weekend er hetzelfde over zullen denken.