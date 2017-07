Nederlandse vedette Lieke Martens onzeker voor clash met Red Flames

De Nederlandse voetbalsters moeten het maandag in de laatste groepswedstrijd op het EK tegen België mogelijk stellen zonder Lieke Martens. De linksbuiten van Oranje, die onlangs een transfer versierde naar FC Barcelona, heeft nog steeds last van haar rechterenkel, een blessure die ze donderdag opliep in de wedstrijd tegen Denemarken.

De nummer elf van Oranje moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen. Daarnaast is ook Desiree van Lunteren twijfelachtig wegens ziekte. In beide gevallen wordt er pas morgen/maandag een beslissing genomen.

Voor Oranje, dat zes punten heeft, volstaat in Tilburg tegen België (drie punten) een gelijkspel om zich te verzekeren van een plek in de kwartfinales, maar toch willen ze tegen de Red Flames voor de winst gaan. “België zal dat ook doen, wij zijn niet aan het rekenen”, vertelde de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman zondag tijdens een persmoment in Tilburg. “België is wel een stugge tegenstander: ze spelen gedisciplineerd en met een sterke aanval. We kennen hen goed en zijn niet verrast door hun prestaties. Die zege tegen Noorwegen hadden we niet verwacht, want de Noren hebben ook een erg sterk team.”

De clash tussen Nederland en België is al maanden uitverkocht, maar zondagavond zijn er plots toch nog extra tickets beschikbaar, die aangekocht kunnen worden op de toernooiwebsite.